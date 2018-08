Bob Log III, o super-homem-orquestra do rock and roll está de volta a Lisboa

O multi-instrumentista norte-americano está de regresso a Portugal, para um concerto único no Musicbox esta quinta, 16

Daniel Boud

É uma banda, é uma orquestra, é um músico? Não, é Bob Log III, o super-herói da música, que, em palco, é tudo isso ao mesmo tempo e, por vezes, ainda consegue ser mais qualquer coisa. Aliás, se há alguém a quem o termo multi-instrumentista assenta que nem uma luva, essa pessoa é Bob Log III, já que todo o seu espetáculo é feito a solo, com recurso a uma guitarra elétrica, um bombo e um címbalo – estes dois últimos tocados com as pernas. Além destes superpoderes musicais, Bob é todo ele uma personagem de ficção científica – há até quem lhe chame extraterrestre –, apresentando-se, em palco, com um fato de homem-bala e um capacete de astronauta espelhado a esconder-lhe a cara, no qual tem acoplado um microfone que lhe distorce a voz, enquanto canta (urra) os versos, com os quais acompanha as descargas de garage blues rock da sua guitarra. Sabe-se que surgiu algures nos desertos do Arizona, de onde partiu à conquista do mundo. Certo dia, reza a lenda, cruzou-se com outro ser híbrido musical, de seu nome The Legendary Tigerman, de quem se tornou por uns tempos companheiro de estrada – por vezes com alguns duelos de palco à mistura. Pode ser que isto aconteça de novo, neste regresso a Lisboa, numa sala onde já anteriormente se encontraram.

Bob Log III > Musicbox > R. Nova do Carvalho, 24, Lisboa > T. 21 347 3188 > 16 ago, qui 22h30 > €10