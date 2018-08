7 boas exposições em Lisboa e no Porto – para ver em agosto, no fresco do museu

Lisboa viu-a em finais de 2011, no Pavilhão Preto do Museu da Cidade, agora é a vez de o Centro Português de Fotografia, no Porto, receber a exposição itinerante Frida Kahlo – As Suas Fotografias. Uma ambiciosa panorâmica biográfica da pintora mexicana, como se lê aqui , através de fotografias na intimidade, mas também de testemunhos visuais do marido, Diego Rivera, e dos cúmplices que os rodeavam.