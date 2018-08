Espinho: Há bons sons, em português, no festival Oito24

Agir, Carminho, Linda Martini, Miguel Araújo e The Legendary Tigerman sobem ao palco do festival Oito24. São oito dias de concertos e encontros improvisados, de histórias de amor e provocações, em palco ou na praia. Para ver a partir desta quarta, 8

D.R.

É uma espécie de romaria de verão na cidade de Espinho. E, nem o nevoeiro ou a fresca brisa marítima, que às vezes se sente em agosto, desmobiliza os veraneantes. À 6ª edição, o festival Oito24 encurta o número de dias, mantendo o cartaz com cerca de três dezenas de espetáculos, entre concertos e teatro de rua, circo e cinema ao ar livre, além de vários djs. Para ver desta quarta, 8, até dia 18. “É nestas datas que a cidade tem uma grande afluência de pessoas”, diz Ana Loureiro, responsável pela programação do Oito24. Com 32 mil habitantes, Espinho vê duplicar esse número durante a época balnear.

Agir, Carminho, Linda Martini, Miguel Araújo e The Legendary Tigerman ocupam o palco principal, montado agora no Passeio Maia Brenha, com bons sons, em português. A abrir ouve-se o deserto, o sofrimento e o prazer da viagem à boleia de Misfit, o mais recente álbum de The Legendary Tigerman (10 ago, 22h). Acompanha-se depois, no sábado (11 ago, 23h), a estreia de Agir na cidade com o seu novo disco No Fame. "Continuamos a privilegiar os artistas nacionais para ocupar o palco principal", frisa Ana Loureiro.

Carminho já cantou ao lado de Caetano Veloso, Chico Buarque e Marisa Monte, e agora cruza o fado com outro nome maior da música brasileira: Tom Jobim. A convite da família do compositor e contando com a colaboração da última formação de músicos que o acompanhou, Carminho envolveu-se no cancioneiro do músico e o resultado vai ouvir-se no festival Oito24 (14 ago, 22h). Os Linda Martini são a banda que se segue no cartaz (17 ago, 22h), ficando para Miguel Araújo o encerrar de concertos no palco principal (18 ago, 22h).

Além de música em português, o alinhamento faz-se à boleia das estreias de espetáculos de teatro rua e de atrações de circo que, diz Ana Loureiro, vão surpreender o público. É com o espetáculo Abysses, da Compagnie Remue Ménage, um mergulho num oceano cheio de estrelas cintilantes, majestosos cavalos marinhos e peixes a lembrar cometas, que o festival começa, esta quarta, 8, às 22 horas. Esta espécie de constelação marinha vai reunir-se na Praça do Mar para depois percorrer a Rua 2, paralela à praia, e terminar no areal da Baía, junto ao Casino.

Diana Tinoco

Destaque ainda para o Hábitos Musicais, com concertos de pequeno formato, no sábado, dia 11, que levarão à Praia da Baía o cantor cabo-verdiano Pedrinho (15h), à Biblioteca Municipal a cantautora vimaranense Mathilda (16h), ao Parque João de Deus a francesa Laetitia Sadier e o seu mais recente álbum Find me Finding you (17h) e à Rua 19 o camaleónico duo coreano HAEMA (18h). É um festival de rua e, tal como diz Ana Loureiro, tem um programa capaz de agradar a quem vive ou visita a cidade de Espinho neste mês de agosto.

Para terminar falta só dizer que depois da agitação em terra firme, sempre com o mar à vista, é na praia que os djs Xinobi, Jamaican Yard Sound, Mister Teaser, Mojo Hannah e Nuno Di Rosso se reúnem para dançar até ao sol se pôr, sem tirar o pé da areia.

Festival Oito24 > Várias ruas e praças da cidade de Espinho > 8-18 ago > grátis