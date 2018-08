O Tradidanças, em São Pedro do Sul, é um baile de tradições

Dança, música e natureza são os componentes essenciais do festival que começa esta quinta, 2, e pretende voltar a colocar Carvalhais no mapa

Divulgacao

A ligação de Carvalhais à música e às danças tradicionais vem de longe. Foi aqui que decorreu o Andanças durante 15 anos, antes de rumar ao Alentejo. Ficou um vazio na região e, por iniciativa da ATASA – Associação Turística e Agrícola da Serra da Arada, começou a pensar-se num novo festival. O Tradidanças, que teve um primeiro ensaio em julho de 2017, regressa este ano, no início de agosto, ocupando o campo de futebol, com as tendas dos bailes, palcos, tasquinhas e barraquinhas de artesanato, e o Espaço Lúdico-Intergeracional, animado por contadores de histórias e artistas de rua.

O formato do festival mantém semelhanças com o passado. Existem propostas para todas as horas. Durante a tarde, nos três palcos, decorrem as oficinas de dança, com diferentes origens e ritmos: há indiana Bollywood, kizomba, lindy hop, forró, vira e muito mais. À noite, nos bailes, põe-se em prática os passos aprendidos nas aulas e assiste-se aos concertos. Este ano, marcam presença os Galandum Galundaina, com a sua reinvenção do cancioneiro tradicional das Terras de Miranda, os Terrakota, com a sua mistura de sonoridades africanas e indianas, os Enraizarte, com um estilo eclético que não esquece a alma transmontana, e Torga, com um folk que se apropria das linguagens da música jazz, rock, pop, clássica e eletrónica. A igreja da vila também acolherá um concerto por noite e uma missa especial. Para quem gosta de começar o dia bem cedo, durante as manhãs existem duas visitas guiadas: uma pelas tradições culturais, outra partindo à descoberta do património natural, que podem incluir degustações, oficinas ou momentos musicais. E à tarde, no Carvalhedo, decorrem aulas de um instrumento musical. Haverá ainda momentos de relaxamento, ao entardecer, como o concerto meditativo e a oficina de mantras ou as sessões de ioga e pilates. Com o corpo e o espírito numa evasão conjunta.

Tradidanças > Carvalhais, São Pedro do Sul > 2-5 ago, qui-dom > €5 a €8 (bilhete diário), €15 a €20 (passe)