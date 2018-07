Festival Andanças: Numa roda-viva em Castelo de Vide

A edição deste ano do festival leva, à vila alentejana de Castelo de Vide, cerca de 300 atividades, que vão muito para lá da dança. O Andanças decorre a partir desta quarta-feira, 1 de agosto

Tem um efeito de onda. As pessoas juntam-se em roda, e a própria dança vai cativando mais e mais pessoas a juntarem-se ao baile. Chama-se Regadinho. Esta dança portuguesa é uma das várias tipologias de dança tradicional presentes no Festival Andanças, que nesta 23ª edição, a decorrer de 1 a 5 de agosto em Castelo de Vide, se foca nas tradições populares de danças europeias. Há espaço, também, para as africanas, como o kizomba, e ainda o lindy hop, a capoeira, o bollywood, as danças ciganas ou o chachachá. O subtítulo do festival este ano é, apropriadamente, “Roda Viva”.

“Muitas vezes o que acontece, quando há uma dança mais específica ou que não seja tão conhecida, como por exemplo as danças da Catalunha ou as da Sicília, é haver um ou dois monitores a darem uma orientação para que as pessoas saibam como fazer, como dançar”, explica Alexandre Matias, responsável pela programação do Andanças. Este efeito de contágio e de apelo à espontaneidade por parte do público é um dos grandes motes do festival. “O interessante nesta edição é que, durante o dia, aprende-se e, à noite, bailam-se essas danças, em conjunto.” Ou seja: há workshops durante o dia e, à noite, esses conhecimentos são postos em prática. “Esta preocupação existiu sempre, mas tornou-se mais vincada nesta edição”, continua. “Destaco também os relaxamentos, baseados no ioga, nos mantras, no chi kung, durante a manhã, antes de começarem as atividades, e ao final do dia.”

Os cinco dias de festival contam com oito palcos e cerca de 300 atividades, entre elas oficinas, workshops com artesãos locais, animações de rua, circo, cinema, teatro e passeios, com destaque para as iniciativas para as crianças e para os concertos acústicos, de música do mundo, na Igreja de Castelo de Vide. Alexandre Matias faz também referência ao público, cada vez mais jovem, a participar no festival – a maioria tem entre os 16 e os 40 anos. “É curioso que muitos de nós, que já vimos ao festival há 10 ou 15 anos, agora trazemos os nossos filhos ao Andanças.”

Desde 1996, ano da primeira edição, o Andanças já passou por vários lugares (o que condiz bem com o nome do festival): Évora, São Pedro do Sul e Celorico da Beira. A partir de 2013, fixou-se no concelho de Castelo de Vide.

Andanças > Castelo de Vide > T. 266 732 504 > 1-5 ago > passe diário a não residentes €25, residentes €7-€10, passe geral €100