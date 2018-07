O Gosto dos Outros… Hélder Guimarães

Depois de ter estado em Portugal com o espetáculo Ponto de Fuga, o ilusionista português, que conquistou a Broadway e foi consultor no filme Ocean’s 8, revela os seus lugares - sem truques

Lucilia Monteiro

1. Porto

Pode andar pelo mundo, mas é à cidade onde nasceu que gosta sempre de regressar. “Sinto imensas saudades de atravessar a Ponte Luís I e de ver o Porto. Só aquela vista me preenche”, diz Hélder Guimarães que vive em Los Angeles.

2. Galeria Spada, em Roma

Do Palazzo Spada, em Roma, recorda a “espetacular ilusão de ótica” que se tem do pátio da Galeria Spada (obra de Francesco Borromini) e que lhe dá um comprimento e uma profundidade maiores do que tem na realidade. “Essa sensação de ilusão só acontece percorrendo esse corredor”, revela.

3. Buenos Aires, Argentina

É a sua cidade de eleição. “Há um lado cultural e clandestino que me agradam. Quando a visitei pela primeira vez foi amor à primeira vista”, confessa.

4. “Alice no País das Maravilhas”

O clássico de Lewis Carroll acompanha-o desde a adolescência. “O autor era um mágico amador, e esse lado fantástico acabou por passar para a própria história, em que há cartas que falam, que têm vida e que são personagens.” Embora tenha várias edições, aquela de que mais gosta é a que foi ilustrada por Salvador Dalí.

5. “The Dumb Waiter”

Embora nunca tenha visto ao vivo a peça de Harold Pinter, Hélder Guimarães estudou The Dumb Waiter para o exame final do curso de teatro. “Tem um lado mágico com momentos de surrealidade. Por vezes, lembro-me dela durante os meus espetáculos.”

6. Foge Foge Bandido

Sobre o projeto Foge Foge Bandido diz: “Adoro o trabalho do Manel Cruz, desde o tempo dos Ornatos Violeta. Ele consegue criar músicas que me tocam particularmente”.