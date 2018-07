"Faina Marítima": O olhar de cinco fotógrafos sobre a pesca da sardinha em exposição no Algarve

Integrados no projeto The Sardine Photo Experience, cinco fotógrafos propõem um novo olhar sobre o quotidiano da pesca – sem lugares-comuns. Faina Marítima está em exposição no Parque Municipal do Sítio das Fontes, em Estômbar, no Algarve, até 30 de setembro

Envolta em lendas e tragédias, a pesca da sardinha é um marcante traço identitário português. Todos sabem do que se trata, mas poucos a conhecem de perto. São, por isso, de louvar iniciativas como The Sardine Photo Experience, que enche a programação deste ano dos Encontros de Fotografia de Lagoa, no Algarve. O objetivo é revelar, a um público mais alargado, o dia a dia da ancestral cultura marítima. A síntese dessa vontade apresenta-se em Faina Marítima, com olhares de cinco fotógrafos.

Partem ao início da noite e regressam com a primeira luz da manhã. Se tiverem sorte, trazem toneladas de sardinhas; se estiverem com azar, adiam o sorriso para o dia seguinte. A vida numa traineira anda a contraciclo, para que o peixe esteja fresco quando a lota abrir. Daí que o primeiro desafio das imagens de Faina Marítima seja o da luz, o dos jogos de negritude nas fotografias a preto e branco e o da policromia dos instantâneos a cores. A viagem proposta começa com as imagens que o cineasta e fotógrafo Júlio Bernardo captou, os anos 50-70, em Portimão. Segue-se, dos anos 80, a atenção de Luís Torres, fotógrafo amador que partilha o mesmo espírito etnográfico. A fechar, as experiências atuais: de Nuno Loureiro, da Universidade do Algarve, de Filipe da Palma, fotógrafo profissional, e de José Carlos Carvalho, fotojornalista da VISÃO. Os três foram desafiados a passar uma noite na traineira Arrifana e a “pescar imagens” (uma oportunidade que este The Sardine Photo Experience oferece a qualquer interessado até 30 de setembro). “Fotografar (também) é documentar. Antes disso, é descobrir, depois é fixar cada instante surpreendente”, afirma Nuno Loureiro, em jeito de contextualização destes cinco trabalhos. Neste caso, fotografar também é combater, com originalidade e conhecimento, os lugares-comuns.

Faina Marítima > Parque Municipal do Sítio das Fontes > Estômbar, Lagoa > T. 282 380 400 > até 30 set, ter-sab, 11h-13h, 14h-18h > grátis