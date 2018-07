Seis sítios para ver cinema ao ar livre no Porto (e arredores)

Para dar boas gargalhadas com Jacques Tati em Há Festa na Aldeia, rever o premiado Três Cartazes à Beira da Estrada, realizado por Martin Mcdonagh e conhecer Black Panther, o primeiro super-herói de ascendência africana. Até ao final de agosto, há cinema ao ar livre (ou fora das salas habituais) no Porto, em Famalicão e Santa Maria da Feira para ver no jardim, no parque e até na praia