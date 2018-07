À noite, no museu: O Belém Art Fest está de volta à frente ribeirinha

Alguns dos locais mais emblemáticos da frente ribeirinha de Belém recebem mais uma edição do festival, esta sexta, 27, e sábado, 28, com propostas para todos os gostos

A festa começa logo ao fim da tarde, no Jardim da Praça do Império, onde haverá uma zona com comidas de rua e um mercado de artesanato, com diversos DJ a animar o público antes dos principais espetáculos, que terão lugar nalguns dos museus e monumentos mais emblemáticos da zona de Belém. Os Claustros do Mosteiro dos Jerónimos estão reservados para os cabeças de cartaz do Belém Art Fest: a cantora luso-moçambicana Selma Uamusse e o músico brasileiro Marcelo Camelo, na sexta, 27, e a cantora de jazz e soul britânica Lianne La Havas, no sábado, 28. Já os jardins do Palácio de Belém recebem Noiserv e Suave, o novo projeto de Nick Suave (ex-Nick Nicotine). Atuam ambos na sexta, 27, no mesmo dia em que a música de Beatriz Pessoa e de Témé Tan se vai ouvir pelas salas do Museu Nacional de Arqueologia – e onde também se apresentam, no dia seguinte, Anna Leone e Kastrupismo.

A exemplo das edições anteriores, as sonoridades mais eletrónicas estão concentradas no Museu Coleção Berardo, com a atuação de PEDRO (produtor e DJ de Lisboa anteriormente conhecido por KKing Kong), Funkamente, Progressivu, Dengue Dengue Dengue!, Monster Jinx ft Darksunn + J-K, Conan Osiris e Mike El Nite, entre outros.

O Picadeiro Real do Museu dos Coches entra também no roteiro, com três concertos: Berhan e JP Simões, na sexta, 27, seguindo-se, no sábado, 28, Tomara, alter-ego musical de Filipe Monteiro, que no ano passado editou o álbum de estreia Favourite Ghost. Já para ouvir o cantor e guitarrista Diogo Alexandre da Silva Rico Rodrigues, mais conhecido por Churky, rume-se ao Museu da Presidência. E porque o Belém Art Fest não é só música, falta apenas mesmo dizer que o programa da sétima edição volta a incluir exposições e visitas guiadas.

Belém Art Fest > Frente Ribeirinha de Belém, Lisboa > 27-28 jul, sex-sáb 20h30 > €30