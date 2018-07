"Do Tirar Polo Natural": Muito para lá das selfies no Museu Nacional de Arte Antiga

Uma cartografia do retrato, do Renascimento à atualidade, numa candidata a melhor exposição do ano, pelo que apresenta e pelos riscos que assume. Para ver até final de setembro

No tempo das selfies, não podia ser mais oportuna esta exposição que apresenta obras de uma centena de artistas, de Gregório Lopes a Vhils. Um desafio ao espectador. De que falamos quando falamos de retrato? Talvez este género artístico, um dos mais nobres e praticados na História da Arte, seja hoje dos mais desvalorizados. Retratos vemos por todo o lado, a toda a hora. Mas o que têm eles de artístico? E até onde podem ir (ou já foram) os limites da criação? Eis algumas inquietações que Do Tirar Polo Natural deixa no visitante. O título remete para o famoso tratado de Francisco de Holanda, teórico português do século XVI que conheceu Miguel Ângelo e o melhor da arte italiana. Frases do seu livro servem de fio condutor à exposição, sublinhando sintonias (o retrato sempre teve as suas regras) e dissonâncias.

Sem se definir como uma antologia (não é o melhor de...) e recusando a ordenação cronológica, Do Tirar Polo Natural divide-se em três núcleos: “Do Afetivo”, porque o retrato começou por ser a memória de uma ausência; “Da Identidade”, porque o retrato (e o autorretrato) assume-se como espelho, real ou imaginário, e “Do Poder”, porque o retrato foi usado com fins sociais, políticos e religiosos.

A disposição da exposição remete, sobretudo no início, para os gabinetes de curiosidades, com peças (pintura, escultura, fotografia, desenho, vídeo e instalação) em cima umas das outras. É um risco que não raras vezes produz resultados felizes, como o diálogo entre Carlos Relvas e Fernando Lemos. A ousadia das soluções encontradas pelos comissários Anísio Franco, Filipa Oliveira e Paulo Pires do Vale pode ver-se sintetizada na inclusão de uma instalação sonora. Nada se vê, nada se define. Apenas uma voz que tenta identificar alguém num álbum de fotografia. “Não é este”, repete essa voz. De que falamos quando falamos de retrato?



Do Tirar Polo Natural > Museu Nacional de Arte Antiga, Rua das Janelas Verdes, Lisboa > T. 21 391 2800 > Até 30 set, ter-dom 10h-18h > €6