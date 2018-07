Super Bock Super Rock: Música, Tejo e tudo nos vinte anos do festival

The XX, Justice, Travis Scott, Slow J, Benjamin Clementine ou The The são alguns dos nomes em destaque na 24ª edição do festival, que volta a ter como cenário o Parque das Nações e que decorre entre esta quinta, 19, e sábado, 21

Divulgação

Quase um quarto de século de história é seguramente um posto. Afinal, foi este mesmo Super Rock que, em 1995, deu início à idade moderna dos festivais de música em Portugal, com uma primeira edição, também ela à beira do Tejo, na Gare Marítima de Alcântara. Desde então, já conheceu muitos formatos e passou por muitos lugares. Há três anos regressou à cidade que o viu nascer, assumindo o Parque das Nações como base para um festival que passou a dar preferência à mobilidade e não tanto às grandes enchentes (a lotação do recinto não pode ultrapassar os 20 mil espectadores, a capacidade do Altice Arena, que funciona como palco principal). E esse é um dos maiores trunfos deste renovado Super Bock Super Rock, a par do cartaz musical, claro, mesmo numa edição atípica como a deste ano, em que fica a sensação de faltar um verdadeiro ás de trunfo como foram os Blur (2015), Kendrick Lamar (2016) ou Red Hot Chili Peppers (2017). Ainda assim, são muitos e variados os motivos de interesse. No primeiro dia, esta quinta, 19, o estatuto de cabeças de cartaz é repartido entre os britânicos The XX e os franceses Justice, no palco principal, onde também irá decorrer um concerto de tributo a Zé Pedro (Who the F*ck is Zé Pedro?, com a presença de figuras como Rui Reininho, Carlão, Manuela Azevedo, Tomás Wallenstein, Manel Cruz, Jorge Palma, Paulo Gonzo ou João Pedro Pais). Na sexta, 20, é o hip-hop que vai estar em destaque, com a presença do rapper americano Travis Scott e do português Slow J, promovido a destaque do palco principal do festival. O último dia, sábado, é talvez o mais variado em termos de propostas, que tanto vão do rock de Julian Casablancas + The Voidz ao intimismo intenso de Benjamin Clementine, no palco principal, ou do pós-punk dos eternos The The às sonoridades mais alternativas de Baxter Dury.

O coletivo catalão La Fura dels Baus regressa ao Parque das Nações, 20 anos depois de terem atuado na Expo’98, para apresentar o espetáculo IN-UP // OUT-UP, concebido em exclusivo para o Super Bock Super Rock.

Super Bock Super Rock > Parque das Nações, Lisboa > 19-21 jul, qui-sáb 17h > €55 a €109