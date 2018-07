Noites longas no festival Curtas Vila do Conde

Continua a ser um dos grandes festivais de referência do cinema português. O Curtas Vila do Conde decorre entre este sábado, 14, e o dia 22, e o programa fala por si

Divulgacao

O filme de abertura do Curtas de Vila do Conde é uma longa-metragem. Não, não é engano. É que o cinema não se mede aos palmos, e o festival sente a necessidade de acompanhar os realizadores que ajudaram a fazer a sua história, mesmo quando passam para as longas. Neste caso, é Gabriel Abrantes, um dos mais originais e internacionais realizadores portugueses, já premiado em Vila do Conde, que estreia a sua primeira longa, Diamantino. Realizado a meias com o norte-americano Daniel Schmidt, o filme, que ganhou o prémio especial da crítica em Cannes, é livremente inspirado na história de Cristiano Ronaldo.

As curtas portuguesas estão em grande com o regresso de alguns realizadores já conceituados à competição nacional. Rodrigo Areias, com Píxel Frio, é exemplo disso, bem como João Viana, com Madness (filme que esteve em Berlim), e Ivo M. Ferreira, com Equinócio. Na animação, o grande destaque vai para Agouro, da dupla Vasco Sá e David Doutel, que ganhou os mais importantes prémios, com a curta anterior, Fuligem, e também Filipe Abranches, que está de volta com À Tona. Destaque-se ainda a estreia na realização da atriz Ana Moreira, com Aquaparque, um filme rodado nas ruínas do parque aquático da Costa da Caparica.

O realizador em foco vem de Israel. Nadav Lapid, vencedor do Curtas há dois anos, terá uma retrospetiva integral, incluindo as suas duas longas. O espaço da Galeria Solar, por sua vez, será preenchido com o trabalho de artistas/cineastas espanhóis. E a Yann Gonzalez, presença habitual no festival, foi dada uma carta-branca, através da qual o realizador escolheu filmes que chocarão o público mais sensível. A programação musical é, como de habitual, uma aposta forte que, neste ano, conta com as participações de B Fachada, Linda Martini, Black Bombaim, entre outras. Os filme são curtos, mas as noites serão longas.

26º Curtas Vila do Conde > Teatro Municipal de Vila do Conde > Av. Dr. João Canavarro, Vila do Conde > Solar Galeria de Arte Cinemática > R. do Lidador, Vila do Conde > 14-22 jul > €4 (sessão), €50 livre-trânsito