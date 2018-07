O EDP Cool Jazz Fest 2018, em Cascais, começa com a eterna utopia de David Byrne

O ex-líder dos Talking Heads dá o pontapé de saída na edição deste ano do festival que irá trazer até Cascais alguns pesos- -pesados da música nacional e mundial. Jazz e muito mais a partir desta quarta, 11

É caso para dizer que vai ser um arranque de luxo, não só porque David Byrne já não atuava em Portugal há quase uma década, mas especialmente porque cada concerto do ex-líder dos Talking Heads é sempre um imperdível acontecimento musical. O músico e cantor norte- -americano, mas nascido na Escócia, prepara-se para passar em revista uma carreira com mais de 40 anos, sendo de esperar que o alinhamento inclua clássicos dos Talking Heads, como Burning Down the House ou Once in a Lifetime, mas também os melhores momentos da profícua e muito variada carreira a solo, iniciada em 1981 com o álbum My Life in the Bush of Ghosts, feito em parceria com Brian Eno, e cujo capítulo mais recente é o disco American Utopia, editado no final de março. De referir ainda que a primeira parte do espetáculo estará a cargo de Sara Tavares, no que foi uma exigência do próprio David Byrne, desde há muito um fã assumido da cantora portuguesa. O EDP Cool Jazz, que este ano faz 15 anos e regressa a Cascais, prolonga-se depois até ao final do mês, com os concertos a repartirem-se entre o Hipódromo Manuel Possolo e o Parque Marechal Carmona, por onde irão passar nomes como BadBadNotGood e Dead Combo (17 jul), Salvador Sobral e Toty Sa’Med (18 jul), Gregory Porter e Elas e o Jazz (20 jul), Jessie Ware e Jordan Rakei (26 jul), Van Morrison e Off the Road (28 jul) e Norah Jones e Benjamim (31 jul).

Em paralelo com os concertos, a programação deste ano do Cool Jazz inclui ainda as Lazy Sessions, que ocorrem sempre ao final das tardes de domingo, nos Jardins Paula Rego, ao som dos dj Davide Pinheiro, Mónica Mendes, Kalaf, Pedro Tenreiro e Vítor Belanciano.

EDP Cool Jazz > Hipódromo Manuel Possolo > Av. da República, 371, Cascais > T. 21 482 1720 > 11 jul, qua 20h > €25 a €65