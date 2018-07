EDP Cool Jazz 2018, da música à sustentabilidade

Começa esta quarta-feira, 11, a 15ª edição do EDP Cool Jazz. No ano em que regressa a Cascais, a VISÃO Se7e visitou os diferentes espaços onde decorre o festival e falou com os responsáveis da organização sobre as novidades do cartaz, mas também sobre as preocupações com a sustentabilidade e a solidariedade. Veja tudo no vídeo