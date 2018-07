Nico, a anti-'femme fatale'

Um retrato visceral dos últimos anos de Nico, a musa dos Velvet Underground. O filme Nico, 1988, da realizadora italiana Susanna Nicchiarelli, já se estreou nas salas de cinema

Mesmo quem não seja fã dos Velvet Underground pode apreciar este filme, que conta a história dos últimos anos de vida de Nico, uma autêntica lenda da história do rock de vanguarda. O que aqui encontramos é uma mulher em profunda e progressiva decadência, a tentar livrar-se do passado, mas sem grandes ânsias de futuro. Mais do que uma narrativa empolgante, faz-se um retrato psicológico de uma figura negra mas fascinante. Mérito da realizadora italiana Susanna Nicchiarelli e da atriz dinamarquesa Trine Dyrholm. As suas teias internas são expostas de forma veemente, visceral mesmo, num desenho emocional complexo, entre a apatia e o desespero.

Estamos sempre a quilómetros de distância da icónica imagem da modelo alemã que deslumbrou Lou Reed, Jim Morrison e Brian Jones. Diz numa entrevista que a sua vida só começou depois do “álbum da banana” (estreia discográfica dos Velvet, em 1967). E repetem-se frases impactantes como “Estou feia? Ainda bem, eu não era feliz quando era bonita.” Em grande parte é um filme sobre a sobrevivência, sobre as coisas que ainda a agarram à vida, como o filho, com o qual tem uma relação traumática, ou a música, que apesar de tudo a estrutura. Encontramo-la em momentos-chave dos seus últimos anos: em Manchester, onde vivia; em Praga, onde deu um concerto quase clandestino; ou de partida para Ibiza, onde viria a morrer.

Nico, 1988 > De Susanna Nicchiarelli, com Trine Dyrholm, John Gordon Sinclair, Anamaria Marinca > 93 minutos