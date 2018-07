Reggae à beira-mar plantado no Musa Cascais

A praia de Carcavelos volta a servir de cenário ao festival que, neste ano, cumpre 20 edições com um cartaz à altura dos seus pergaminhos, e que acontece entre esta quinta, 5, e sábado, 7

Desde há muito uma referência para os fãs de reggae, o Musa é também um verdadeiro case study, no calendário dos grandes encontros musicais de verão, por ser um festival sem fins lucrativos e apenas baseado no voluntariado. A receita de bilheteira reverte na totalidade a favor da Criativa, uma associação de jovens, sediada em Carcavelos, que começou a organizar o Musa, em 1999, como parte de um trabalho de sensibilização para um “estilo de vida mais saudável e consciente”. Em 2007, consolidou a sua identidade e o seu conceito, associando a música a temas como a sustentabilidade e o alerta para as alterações climáticas, o que lhe valeu, há três anos, o reconhecimento de Festival mais Sustentável no Portugal Festival Awards. Depois da já tradicional festa de abertura – exclusiva para os campistas, nesta quinta-feira, 5 – será nos dois dias seguintes que o festival ganhará gás, com a ação a repartir-se em três palcos: Musa (o principal), Bass Station (dedicado a todos os géneros musicais irmãos do reggae) e Dub Arena (onde a animação se prolongará pela noite fora, ao som de DJ e soundsystems). Quanto ao cartaz, este volta a trazer a Carcavelos alguns dos maiores nomes mundiais do reggae, sejam eles veteranos, como o marfinense Alpha Blondy, o jamaicano Luciano e o seu compatriota Don Carlos (membro fundador dos lendários Black Uhuru), sejam novas estrelas, como o também jamaicano Anthony B, os americanos Tribal Seeds e os portugueses Bezegol & Rude Bwoy Banda e Freddy Locks.

Musa Cascais > Praia de Carcavelos > Carcavelos > 5-7 jul, qui-sáb 16h > €20 a €25 (passe)