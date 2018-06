Cine Futebol Clube: Quando a bola explica o mundo

A terceira edição do Cine Futebol Clube acontece esta sexta e sábado, dias 29 e 30, no Porto. Um festival de estádio cheio onde o jogo é apenas o pretexto para ler as máscaras, feridas, laços e imaginários que atravessam o planeta

No Iraque devastado, o pequeno Hamoudi tem apenas uma perna, mas dois sonhos: jogar futebol e conseguir ver, pela televisão, a final da Liga dos Campeões entre o Barcelona de Messi e o Manchester United de Cristiano Ronaldo. Em Itália, uma equipa da terceira divisão consegue reunir imigrantes indocumentados que jogam pela sua vida, enquanto esperam respostas a pedidos de asilo e refúgio. No Líbano, dois veteranos de guerra ignoram, por momentos, as trincheiras políticas e religiosas que os separam para apoiarem o Brasil, a seleção que amam e partilham até descobrirem, quem sabe, outras cumplicidades. Em Cuba, onde o basebol reina, uma aldeia esquecida na província respira futebol: construiu o melhor relvado do território e sonha com o dia em que gritará um golo cubano num Mundial. Em Marrocos, Mohammed, um miúdo de 12 anos com corte de cabelo à CR7, junta os amigos para ver a final da Champions e mostrar que a solidariedade e o trabalho de equipa não se resumem aos pontapés numa bola que pula e avança num quotidiano de trapos.

A terceira edição do Cine Futebol Clube – a realizar sexta e sábado, 29 e 30, no Hard Club, no Porto – é feita destas e de outras histórias, personagens, ambiguidades e geografias. Na verdade, onde os piores cegos só vêm um festival de filmes sobre o jogo jogado, parafraseando o escritor brasileiro Nelson Rodrigues, outros desafiam o nosso olhar a espreitar, através da bola, realidades e encruzilhadas históricas, políticas e sociais do nosso tempo. “Acima de tudo, queremos que o futebol seja o ponto de partida para olhar o mundo e debater outras coisas”, explica César Nóbrega.

Oito filmes, múltiplas narrativas

Para o radialista da Rádio Nova e elemento da organização, César Nóbrega, o filme Fuga Para Vitória, de John Houston, de 1981, talvez tenha afastado algum público do cinema sobre futebol. Apesar do sucesso, para isso terão contribuído o comportamento egocêntrico do “guarda-redes” Silvester Stallone à margem da película – ele que nem sequer gostava de bola – e o tom demasiado hollywoodesco dado à narrativa ficcional inspirada na história real dos heróis da aldeia italiana de Sarnano, obrigados a formar uma equipa à pressa para, em plena ocupação nazi, enfrentar os militares alemães durante uma partida de futebol. O filme terá estancado o interesse na forma como o jogo pode explicar o mundo, mas as décadas posteriores acabariam por popularizar este ângulo de abordagem a nível literário e cinematográfico, pelo menos. O Cine Futebol Clube aproveita, pois, os ventos de feição e exibe oito exemplos da força social deste desporto para desvendar realidades que permanecem quase sempre fora de jogo no panorama mediático. “O meu preferido é, a esse respeito, o Bagdah Messi, que tem como pano de fundo as consequências da guerra do Iraque”, explica César Nóbrega. A curta metragem de ficção, realizada por Sahim Omar Kalifa (Emirados Árabes Unidos/Bélgica), venceu 12 prémios internacionais, foi selecionado para os Óscares e será exibido às 21 horas deste sábado, 30, no Hard Club.

Além dos documentários e da ficção levada à tela, o Cine Futebol Clube inclui tertúlias sobre futebol – uma delas a pretexto do filme Dia de Jogo, que encerra o festival e terá a presença dos realizadores Jel e Guilherme Cabral – a transmissão em ecrã gigante do Uruguai-Portugal dos oitavos-de-final do Mundial da Rússia e uma exposição de cachecóis. Garantida está a presença de praticantes da modalidade, além de jornalistas da especialidade. Os bilhetes custam três euros por dia, com acesso a todos os filmes. A bola – e não só - seguem dentro de momentos.

PROGRAMA COMPLETO

29 jun, sex

21h: Padres Hooligans (Espanha, 12 minutos)

21h30: Fuori Campo (Itália, 1h15m)

22h45: Tertúlia Cine FC

23h30: Lebanon Wins the World Cup (Líbano e EUA, 25 minutos)

00h00: Gol de Cuba (Bélgica, 1h10m)

30 jun, sáb

15h30: Boniek Et Platini (França e Polónia, 22 minutos)

16h00: The Game of Their Lives (Grã-Bretanha, 1h30 minutos)

18h00: Bancada Cine FC – Transmissão do Uruguai-Portugal

21h00: Baghdad Messi (EAU/Bélgica, 20 minutos)

21h30: Dia de Jogo (Portugal e Marrocos, 1h20m) - Com a presença dos realizadores Jel e Guilherme Cabral

Cine Futebol Club > Hard Club > Pç. Infante D. Henrique, Porto > T. 22 010 1186 > 29-30 jun, sex-sáb > €3/dia