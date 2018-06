"Colombus", a arquitetura é o espelho da alma no novo filme do realizador coreano-americano Kogonada

Os edifícios como espelhos da alma, numa das novas sensações do cinema independente americano

O cinema é por excelência uma arte de síntese, que bebe de todas as outras artes. A arquitetura faz parte do cinema de forma muito natural, como componente estética e visual. Nunca é impunemente que um bom realizador escolhe um certo edifício para cenário. Mas há alguns casos – como Eclipse, de Michelangelo Antonioni; Metropolis, de Fritz Lang, ou Playtime, de Jacques Tati – em que a arquitetura assume um protagonismo visual. Em nenhum desses casos, porém, a arquitetura se tornou o centro da própria narrativa, como acontece em Colombus, filme do realizador independente coreano-americano Kogonada.

Colombus é um comovente delírio arquitetónico e edipiano, que transforma os edifícios em poesia, em declarações de amor, em reflexões sobre a vida e a morte. Colombus é uma pequena cidade do Indiana, no midwest americano, conhecida como uma meca da arquitetura modernista. Em cada esquina se exibe um brioso edifício com a assinatura de um grande arquiteto. Casey, uma jovem bibliotecária, amante e conhecedora a fundo de arquitetura, também por ter nascido ali, chega ao ponto de construir um top 20 da arquitetura local. Cruza-se com Jin, um homem sul-coreano, filho de um grande especialista, que vinha fazer uma conferência na cidade, mas acabou por ficar internado no hospital local, devido a uma doença súbita. Casey mostra-lhe os ex-líbris da cidade e os seus olhos brilham quando descreve os edifícios.

Há um jogo de sedução. Encontram-se em espelho. Ele, com um pai moribundo, com o qual tem uma relação difícil, de mútuo abandono. Ela, com uma mãe psiquicamente frágil, a que se amarra, recusando-se a seguir um caminho promissor, quiçá uma carreira de arquiteta. Entre a contemplação e a psicanálise, um filme esteticamente deslumbrante e intimamente profundo. Arquitetura de interiores.

Colombus > De Kogonada, com John Cho, Haley Lu Richardson, Parker Posey > 104 minutos