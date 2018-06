Heróis à prova de bala na segunda temporada de Luke Cage

Estreia da segunda temporada de uma das cinco séries da Marvel disponíveis no catálogo da Netflix. Nos novos 13 episódios, disponíveis a partir desta sexta-feira, 22, Luke Cage é um herói cada vez mais próximo das pessoas

Cara Howe/Netflix

O início da segunda temporada de Luke Cage pega com o final de The Defenders, outra das séries da Marvel disponível na Netflix. Meses depois, Luke Cage (Mike Colter) está mais virado para as pessoas do seu bairro. Em Harlem, Nova Iorque, os seus superpoderes e habilidades (força desmesurada e uma pele à prova de bala) já são reconhecidos e sabe que as pessoas precisam dele. “A ideia principal do produtor-executivo Cheo Hodari Coker foi mostrar o que o mundo real faria com um herói como Luke Cage, que é acessível, reconhecível e um homem do povo. É alguém em quem se pode tocar e sabemos onde encontrá-lo”, diz Mike Colter (Million Dollar Baby, The Good Wife). Para o ator, a segunda temporada da série marca a sua quarta temporada no papel desta personagem icónica. Luke Cage, o primeiro super-herói afro-americano, criado em 1972 por Archie Goodwin, John Romita e George Tuska, foi apresentado ao público em Jessica Jones, com quem manteve um caso amoroso. “Luke Cage é a única de todas as nossas personagens da Marvel na Netflix que está a tentar ser um homem comum. Ao fazer isso, ele está na rua, conversa com as pessoas e conquista-as”, acrescenta o produtor Jeph Loeb.

Mas “o Harlem só aguenta um demónio de cada vez”, deixa transpirar o trailer. Mariah Dillard (Alfre Woodard), outra das personagens da série, é confrontada com uma iminente ameaça – o imparável Bushmaster. Mustafa Shakir junta-se ao elenco para interpretar o vilão da cultura negra, e um dos mais conhecidos da banda desenhada – um líder natural, com sotaque jamaicano, o seu estilo é uma mistura de boxe, capoeira e truques de artes marciais. Para recriar a personagem, Shakir inspirou-se num filme em particular, The Harder They Come (1972), de Perry Henzell. “Bushmaster é ferozmente determinado e resiliente. E quando este aparece para reivindicar o controlo do bairro, Luke não está de todo preparado para ele, porque ainda que seja muito forte e à prova de quase tudo, encontra alguém que lhe é comparável”, diz o ator. “É um adversário à altura de Luke, já que pode enfrentá-lo em termos físicos, e sem usar um fato”, concorda Cheo Hodari Coker, o produtor- -executivo.

Luke Cage > Netflix > Estreia 22 jun, sex