"Cinderela", a perfeição insustentável da intimidade no novo espetáculo de Lígia Soares

Em palco, um homem e uma mulher, de estratos sociais diferentes, tipificam o casal da classe média. Lígia Soares fala de dentro para fora – extrapola sobre questões sociais a partir da intimidade. A partir desta quinta, 14, na sala Mário Viegas, no teatro São Luiz, em Lisboa

Bruno Simao

Em palco está uma estrutura circular cor de rosa, suspensa por cabos de aço, no interior da qual existem apoios para o ator e a atriz poderem estar de forma imóvel. A proposta cenográfica é a mimese perfeita do que o texto de Cinderela, a nova criação de Lígia Soares, tem para nos dizer, a partir desta quinta, 14, na sala Mário Viegas, no teatro São Luiz. Crista Alfaiate e Cláudio da Silva começam por esticar os cabos, na qualidade de sujeitos criadores de tensões, e depois sentam-se, abraçados, imóveis – até ao fim do espetáculo. O diálogo começa com frases como “meu amor, meu amor”, “vieste dizer que me amas e que vais ficar comigo?”, “dizer que te amo, mas não gosto de ti”.

A história é a de duas pessoas que se conhecem demasiado bem, e isso constitui a premissa para extrapolar acerca de questões sociais e até políticas. “Esta relação de classe média serve de plataforma”, refere Lígia Soares. “De que forma é que, através do discurso, as distâncias são ainda exercidas? Nesta peça, o limite da ação deles é o seu próprio discurso.” Ao contrário dos contos de fadas, em que a ação conduz a uma transformação, a uma mudança, aqui não se sai do mesmo sítio. “Pratica-se a endurance da imobilidade”, diz Cláudio da Silva. Não é por acaso que aquele momento de palco se encontra em suspenso, encenado, iluminado. “E o círculo indicia uma ideia de perfeição, que é insustentável”, complementa Crista Alfaiate. “O pessimismo que está presente na peça tem também que ver com uma certa abertura para se questionar coisas”, diz Lígia Soares. “A possibilidade de separação é também um exercício de liberdade.”

Cinderela > São Luiz Teatro Municipal > R. António Maria Cardoso, 38, Lisboa > T. 21 325 76401 > 19-24 jun, ter-sáb 21h, dom 17h30 > €12