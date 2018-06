"Manon Lescaut", de Puccini, ou como o canto lírico pode ser para todos

Pela primeira vez, o Gran Teatre del Liceu, de Barcelona, leva a “ópera a la fresca” além fronteiras. O canto de Manon Lescaut, a celébre obra de Puccini, vai ouvir-se em Lisboa e no Porto, em simultâneo, este sábado, dia 16

Sem orçamento para ir à ópera? Os bilhetes estão esgotados? O Gran Teatre Del Liceu de Barcelona oferece uma alternativa, sem custo, em Lisboa e Porto, este sábado, dia 16, às 22 horas. A nova produção de Manon Lescaut, o primeiro grande sucesso de Giacomo Puccini, será a protagonista desta noite, numa retransmissão em simultâneo, para ver em dois ecrãs montados no anfiteatro da Fundação Gulbenkian, em Lisboa, e no Largo Amor de Perdição, no Porto.

Pela primeira vez, a iniciativa conhecida como “Liceu a la Fresca” vai além fronteiras, mantendo o mesmo propósito: aproximar a ópera do grande público. Depois de cidades como Bilbao, Granada e Sevilha, o objetivo de difundir a música e o canto lírico, junto do maior número de cidadãos, chega agora ao nosso País. Em simultâneo, cerca de 100 mil pessoas em três centenas de municípios espanhóis, vão poder assistir também ao drama de Manon, ao ar livre e de forma gratuita.

Sob a batuta do maestro Emmanuel Villaume, a produção tem no elenco a soprano Liudmyla Monastyrska, que se estreia no papel de Manon, e o tenor Gregory Kunde encarnando a personagem Des Grieux. Trata-se de um drama lírico, em quatro atos, com a duração de quase três horas, com um intervalo de 30 minutos, cuja transmissão em ecrã gigante será legendada em português. Manon Lescaut leva o publico até à emblemática Ellis Island, porta de entrada de emigrantes, no final do século XIX, em Nova Iorque, e onde hoje está a Estátua da Liberdade. A ópera sai assim à rua numa apresentação única, próxima e informal.

Manon Lescaut > Fundação Calouste Gulbenkian, Av. de Berna, 45, Lisboa > T. 21 782 3000; Lg. Amor de Perdição (junto ao Centro Português de Fotografia), Porto > 16 jun, sáb 22h