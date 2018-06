"Lazy Sessions", concertos grátis e ao ar livre no Parque de Guadalupe, em Braga

O Parque de Guadalupe, em Braga, é o novo destino destas sessões, que animaram as tardes de sábado no Porto, promovendo nomes emergentes da música portuguesa. Adolfo Luxúria Canibal, Branko e Manel Cruz são os curadores dos concertos, que começam este sábado, 16

Andre Matias

Nascidas no Porto, quando, no auge da crise económica, muitas das salas de espetáculos da cidade reduziram a programação, as Lazy Sessions foram o meio encontrado para contrariar os ditames da economia e fazer a vida andar para a frente, levando a música às pessoas, de um modo informal, descontraído e gratuito. Tendo como cenário o Jardim das Virtudes, sempre ao sábado à tarde, a iniciativa depressa se tornou um ponto de encontro de amigos e famílias que, semana após semana, ali se juntavam para um copo e dois dedos de conversa, ao som de artistas emergentes da nova geração da música portuguesa. Este mês, as Lazy Sessions trocam de cidade, mas mantêm o mesmo espírito, com três datas no Parque de Guadalupe, na colina mais alta do centro de Braga, que contarão com a curadoria de três pesos pesados da música nacional. A primeira sessão, já este sábado, 16, é da responsabilidade de Adolfo Luxúria Canibal. Os convidados são os portuenses FERE e os bracarenses Dead Men Talking, duas bandas oriundas do abrangente universo do pós-rock que, segundo o vocalista dos Mão Morta, permitem “desfrutar de uma tarde estival num jardim calmo e ameno”. Já no sábado, 23, por coincidir com o São João, a tarde prolonga-se muito para além do sol-posto, com uma festa programada por Branko, que convidou Dona Carioca, Vítor Torpedo e DJ Terzi, seguindo-se, após o tradicional fogo-de-artifício da meia-noite, uma Enchufada na Zona com os dj PEDRO e Rastronaut. Para o último sábado do mês, 30 de junho, foi convidado Manel Cruz, ex-vocalista da banda Ornatos Violeta, que convocou os Hitchpop e os The Lazy Faithful para fechar estas Lazy Sessions bracarenses.

Lazy Sessions > Monte de Guadalupe > São Vítor, Braga > 16, 23 e 30 jun, sáb 15h > grátis