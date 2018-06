'Salvem a Sardinha!': Uma exposição para mostrar as melhores sardinhas das Festas de Lisboa

Os melhores trabalhos que participaram no Concurso Sardinhas das Festas de Lisboa 2018 podem ver-se na Galeria Millenium BCP, em Lisboa, até ao próximo dia 30. Integrados na exposição Salvem a Sardinha!, estão ainda, e pela primeira vez, um conjunto de ateliês, para crianças e adultos, conduzidos por ilustradores. Falámos com Jorge Silva, do atelier Silvadesigners, autor da imagem gráfica das Festas de Lisboa e que integra o júri que elegeu as cinco sardinhas vencedoras. VEJA O VÍDEO