Música sempre a abrir no EA Live, em Lisboa

Oito bandas ao longo de oito horas de música, é esta a proposta do EA Live, que introduz em Portugal a ideia de “fast festival”

Tudo começou em 2016, quando a Fundação Eugénio de Almeida, através da marca Cartuxa, convidou alguns artistas de diferentes áreas, como Né Barros, Dead Combo, Matilde Campilho, Pantónio e Luís Mileu a inspirarem-se no vinho para criar. Na sequência deste trabalho, surgiram, no ano passado, as EA Live Sessions, pequenos concertos para uma audiência restrita, entretanto também disponíveis online. O passo seguinte foi a criação de um evento bastante mais ambicioso, este EA Live, apresentado pela organização como o primeiro “Fast Festival” realizado em Portugal. O processo é simples: Ao longo de oito horas, outras tantas bandas e artistas passarão pelo palco do Coliseu dos Recreios, cada qual com direito a 40 minutos de atuação, com os intervalos para mudança de cenário a serem aproveitados para mostrar ao público como se estão a preparar nos bastidores os protagonistas desta verdadeira maratona musical, sempre sem parar.

Quanto ao cartaz, é uma verdadeira seleção nacional da música portuguesa, reunindo nomes como Allen Halloween, Luís Severo, Samuel Úria, You Can’t Win Charlie Brown, Mão Morta, Linda Martini e The Legendary Tigerman. A última atuação está reservada para o Encore Project, que irá apresentar um espetáculo inédito de tributo aos Heróis do Mar, preparado em exclusivo para esta ocasião sob a direção artística de Francisco Rebelo, dos Orelha Negra. Chama-se Ao Som dos Heróis e contará com a participação especial do próprio Rui Pregal da Cunha, antigo vocalista dos Heróis do Mar.

O festival será integralmente filmado e posteriormente disponibilizado no site oficial do evento, em www.ealive.com.pt

EA Live > Coliseu dos Recreios > R. das Portas de S. Antão, 96, Lisboa > T. 21 324 0580 > 30 mai, qua 18h > €15