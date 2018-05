Espécies extintas ganham vida numa viagem ao passado

1 / 10 Kevin Webb/NHM Image Resources 2 / 10 Kevin Webb/NHM Image Resources 3 / 10 Kevin Webb/NHM Image Resources 4 / 10 Kevin Webb/NHM Image Resources 5 / 10 Kevin Webb/NHM Image Resources 6 / 10 Kevin Webb/NHM Image Resources 7 / 10 Kevin Webb/NHM Image Resources 8 / 10 Kevin Webb/NHM Image Resources 9 / 10 Kevin Webb/NHM Image Resources 10 / 10 Kevin Webb/NHM Image Resources

Vem do Museu de História Natural de Londres a exposição interativa Extinção – O fim ou o início?, patente no Edifício da Alfândega, no Porto, até dia 8 de outubro. Entre os mais de 60 espécimes que fazem parte das coleções do museu londrino, estão fósseis de dinossauro e do golfinho Baiji, que habitava o rio Yangtze, na China. A estes exemplares juntam-se alguns animais em risco de extinção, mas que ainda podem ser salvos.

Além de despertar a sociedade para o impacto e as consequências das suas ações para a sobrevivência das espécies e do clima, a exposição oferece uma perspetiva positiva e inspiradora, através de projetos de preservação bem-sucedidos. As últimas descobertas científicas sobre as extinções em massa são mostradas através de vídeos e de jogos interativos. Uma viagem ao passado, para fazer em família, que também ajuda a refletir sobre o futuro da biodiversidade do planeta.

Extinção - o fim ou o início? > Edifício da Alfândega > R. Nova da Alfândega, Porto > T. inf: 22 040 4436 > 28 mai-8 out, seg-sex 10h-18h, sáb-dom-fer 10h-19h > €8 a €12