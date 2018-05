Lloyd Cole, André Gonçalves e Luís Fernandes exploram o poder da improvisação

O músico britânico está de regresso a Portugal para apresentar um inédito espetáculo de som e imagem, criado em parceria com dois portugueses, e que passará por várias cidades a partir desta quinta, 24

Quando se menciona o nome de Lloyd Cole, de imediato saltam à memória os clássicos que nos anos 80 o popularizaram enquanto líder dos Commotions. Poucos saberão, no entanto, que, nos últimos anos, o músico inglês se tem dedicado a explorar as potencialidades quase infinitas da música eletrónica, através de “um sintetizador modular de grandes dimensões”. Em 2015 tinha agendada uma minidigressão por Portugal, para mostrar esta nova faceta aos fãs nacionais, mas “problemas técnicos e também de processo mental” levaram ao cancelamento dos espetáculos e a promessa de um regresso para breve, que acontece finalmente agora com a apresentação de Speaking of Chance, um “espetáculo audiovisual” criado a partir do conceito de “aleatoriedade” no contexto da composição musical, popularizado por nomes como John Cage e Brian Eno. A seu lado, Lloyd Cole terá os músicos portugueses André Gonçalves e Luís Fernandes – o primeiro é o criador da marca de sintetizadores ADDAC System, usados por bandas como Depeche Mode e Chemical Brothers; o segundo é músico, artista sonoro e programador cultural, membro e fundador de projetos como peixe:avião, The Astroboy, Landforms e La La La Ressonance. A composição será feita em separado por cada um dos músicos, que antes de subirem ao palco irão reunir-se numa residência artística em Guimarães. Depois serão, ao todo, quatro espetáculos criados em “tempo real”, sempre baseados na “espontaneidade e no acaso”, como o próprio Lloyd Cole os definiu nas redes sociais, com apresentação já esta quinta, 24, em Guimarães, seguindo-se Faro, Santarém e Aveiro.

Lloyd Cole, André Gonçalves e Luís Fernandes > Centro Internacional das Artes José de Guimarães > Av. Conde Margaride, 175, Guimarães > T. 253 424 715 > 24 mai, qui 21h30 > €7,5 a €10 > Teatro das Figuras > Horta das Figuras, EN 125, Faro > T. 289 888 100 > 26 mai, sáb 21h30 > €10 > Teatro Sá da Bandeira > R. João Afonso, 7, Santarém > T. 243 309 460 > 27 mai, dom 18h > €5 > Teatro Aveirense > R. Belém do Pará, Aveiro > T. 234 400 920 > 30 mai, qua 21h30 > grátis