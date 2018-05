Os 31 festivais de música que não vai querer perder neste verão

De norte a sul, os festivais de música estão aí. Urbanos, do mundo, rurais, temáticos, alternativos e teen, neste calendário encontra uma lista com 31. Com sons do rock à world music, fazem o tema de capa da Visão Se7e esta quinta-feira, 24, nas bancas