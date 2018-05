"Imaginarius": A festa sai à rua em Santa Maria da Feira

Pelo centro histórico da cidade vão desfilar mais de 300 artistas, oriundos de 17 países

A história desenrola-se por cima das cabeças do público, com recurso a máquinas gigantescas e a atores com andas. Esta apresentação original da Odisseia de Homero, feita pela companhia holandesa Theater Gajes, é um dos grandes destaques da 18ª edição do Imaginarius, uma coprodução com o Festival Internacional de Teatro de Rua de Santa Maria da Feira, com banda sonora ao vivo e efeitos especiais, condizentes com a epopeia de Ulisses e os inúmeros desafios que o herói grego travou no regresso a casa, após os dez anos de guerra em Troia.

É destas interpelações no espaço público, da exploração das linguagens artísticas e do estímulo à criação contemporânea que se tem feito o Imaginarius. Do programa constam 11 estreias absolutas, como a criação do Teatro do Mar, InSomnium (outra coprodução com o festival), cruzando teatro físico com acrobacias aéreas, projeção de vídeo e música original. Também a vencedora do concurso Mais Imaginarius em 2017, a companhia suíça Ici’bas, apresentará um novo espetáculo, Lonely Are the Lonely Roads, entre a dança e o circo, uma reflexão sobre a questão da interdependência. Já o projeto Love Doll, liderado por Rina Marques e selecionado no âmbito da CALL – Apoio à Criação Local, partilhará com o público HANNO, a performance construída durante a residência artística de Rina na vila da Feira, com uma forte componente visual e de teatro físico. Outro selecionado foi Telmo Ferreira, que recorre ao teatro de objetos como ferramenta de criação de Houston, we have a problem, uma aventura de dois astronautas numa terra inexplorada. Entre os espetáculos internacionais, destaque ainda para Silence!, da companhia francesa Les Commandos Percu, uma tempestade de luz e fogo, recriada por intensa percussão e efeitos pirotécnicos.

Imaginarius > Centro histórico de Santa Maria da Feira > 24-26 mai, qui 18h30-00h30, sex-sáb 10h-1h > grátis