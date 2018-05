Um pé no passado, outro no presente no regresso de Roger Waters a Lisboa

O fundador dos Pink Floyd está de regresso à estrada com uma digressão que recupera alguns dos maiores clássicos da sua antiga banda. Roger Waters sobe ao palco do Altice Arena, em Lisboa, este domingo, 20, e na segunda, 21

Já lá vão sete anos desde a última passagem de Roger Waters por Lisboa. Na altura, recuperou o lendário espetáculo The Wall, replicado em 219 concertos, assistidos por mais de quatro milhões de espectadores, naquela que é considerada uma das digressões mais rentáveis de sempre da história do rock. Tal como então, a nova digressão tem início em Portugal e outra vez os muitos fãs nacionais deram uma resposta à altura, como se comprova pela rapidez com que o concerto esgotou. Afinal, já não é assim tão comum ouvir alguns dos maiores clássicos de álbuns, como Wish You Were Here, The Wall, Animals e Dark Side of the Moon, tocados e cantados por um dos seus criadores. Segundo o próprio Roger Waters, este novo espetáculo vai “misturar uma longa carreira”, desde “os anos com os Pink Floyd a algumas coisas novas.” “Provavelmente 80% será material antigo”, conclui. Era precisamente o que os fãs mais queriam ouvir, depois de tantos anos de ausência dos palcos. Não é inocente o nome dado à atual tour: Us + Them, que recorda a música, com o mesmo título, incluída no lendário álbum The Dark Side of the Moon (de 1974). Mas a verdade é que Roger Waters também está interessado em tocar canções do seu último, e muito elogiado, álbum a solo, editado em 2017: Is This the Life We Really Want?

Roger Waters > Altice Arena > R. dos Olivais, Lisboa > T. 21 891 8409 > 20 e 21 mai, dom e seg 21h > €45 a €90