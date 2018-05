'O Segredo da Câmara Escura', de Kiyoshi Kurosawa: A arte da imobilidade

O filme francês, do mestre do terror japonês, não prega sustos mas mexe com a alma. 'O Segredo da Câmara Escura', de Kiyoshi Kurosawa, já está nas salas de cinema

Divulgacao

Apesar de, ao longo da sua carreira, ter experimentado diferentes géneros cinematográficos, Kiyoshi Kurosawa é conhecido como um dos mais desafiantes mestres do cinema de terror japonês. Neste O Segredo da Câmara Escura, extravasa fronteiras, demonstrando a abrangência do seu talento. Sai do típico ambiente japonês para se localizar em Paris e adapta o argumento ao meio envolvente. Está longe de ser um clássico de género. Não é daqueles filmes que pregam sustos ou exploram o obsceno imagético do universo gore. Há antes uma cautelosa aproximação do sobrenatural, partindo de um ambiente naturalmente fantástico, com imagens sugestivas que nos aproximam subtilmente de clássicos do género, como Drácula ou Frankenstein.

De início, encontramos Jean, à porta de uma decrépita mansão francesa, respondendo a uma oferta de emprego pouco comum. O “senhor” da mansão é um artista, de nome Stéphane, bem cotado no mundo da moda, que tem como especialidade a reprodução de daguerreótipos à escala humana. Para quem não sabe, esta foi uma técnica pioneira de fotografia, ainda da primeira metade do século XIX, que permitia a reprodução de imagens únicas e obrigava a longos tempos de exposição e imobilidade. A obsessão de Stéphane por daguerreótipos é elevada a limites para além do concebível. Os seus modelos sujeitam-se a um sistema imobilizador que faz com que não esbocem qualquer movimento durante um tempo que pode ir até aos 120 minutos. As reproduções mais ousadas e artísticas de Stéphane são feitas com a filha (e anteriormente com a mulher).

Se determinadas tribos indígenas acreditam que a fotografia lhes rouba a alma, aqui fica a ideia de que os daguerreótipos, no limite do seu perfecionismo, replicam os corpos em formato etéreo. É neste ponto que, no filme de Kurosawa, aquilo que é realisticamente fantástico comunica com o sobrenaturalmente palpável.

O Segredo da Câmara Escura > de Kiyoshi Kurosawa, com Tahar Rahim, Olivier Gourmet, Constance Rousseau e Mathieu Amalric > 131 minutos