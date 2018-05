"O Jardim das Delícias", Tiremos os pecados do mundo no palco do CCB

A propósito de um ciclo dedicado a Hieronymus Bosch, a coreógrafa canadiana Marie Chouinard faz uma interpretação muito própria de um dos quadros mais célebres do pintor holandês. Esta sexta, 18, e sábado, 19, no Centro Cultural de Belém

Nicolas Ruel.\012

O paraíso é igual à terra com a diferença de não se passar, ali, praticamente nada; o inferno é um decalque obscuro da vida terrena. Já o dizia Buñuel no filme Simão do Deserto: o paraíso e o inferno, vivemo-los na terra. Mas o quadro de Hieronymus Bosch foi pintado 500 anos antes. A celebração da vida – amor livre, criaturas de várias espécies em salutar convívio, a comunhão com a Natureza, construções arquitetónicas que bem podiam ter sido imaginadas por Salvador Dalí – é representada no quadro central do tríptico e, por isso, se chama O Jardim das Delícias Terrenas. Comissionada pela Fundação Hieronymus Bosch em 2016, ano em que se assinalou o quinto centenário da morte do pintor, a coreógrafa canadiana Marie Chouinard estreia agora um espetáculo inspirado no histórico quadro.

“Em 1500 e tal, era muito comum, nas artes e sobretudo na literatura, o tópico do mundo às avessas, do desmoronamento moral. Esse desmoronamento é-nos dado por figuras bizarras, figuras essas que estarão agora também em palco”, diz à VISÃO Se7e Fernando Luís Sampaio, programador de dança do Centro Cultural de Belém. “Esse desmoronamento tem que ver, sobretudo, com a dimensão de uma certa sensualidade, de uma certa sexualidade, com mundos que são da ordem do pecado e da perdição. E é tudo isso que Chouinard consegue pôr em cena.”

A ideia de sexo, de nascimento, está necessariamente ligada à de morte, fim. “Marie Chouinard leva os corpos, os bailarinos, a momentos de grande sensualidade, mas também de grande tensão entre eles. É uma leitura bastante forte, visualmente, e que se enquadra muito na linguagem desta coreógrafa, a de clivar a dinâmica do gesto através do uso de certas próteses.” Estas próteses, elementos cénicos retirados da iconografia de O Jardim das Delícias Terrenas, servem de extensão aos corpos, como que a permitir-lhes a sobrevivência. Temos também pormenores do quadro projetados em palco para ajudarem à narrativa. “Há momentos em que aquilo parece mais um freak show do que propriamente uma reprodução pictórica, mas essa estranheza faz parte da leitura que Chouinard faz de Bosch”, acrescenta Fernando Luís Sampaio.

