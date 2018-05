Conta-me histórias: o Grant’s Stand Together está de volta a Lisboa e ao Porto

Salvador Sobral, Bruno Nogueira e Enrique Arce estão entre os convidados do festival de “storytelling”, apresentado por Joaquim de Almeida. Esta sexta, 18, e sábado, 19, em Lisboa e a 26, sábado, no Porto

D.R.

Ficou conhecido pela interpretação de Arturito, uma das personagens mais caricatas de La Casa de Papel, a série espanhola transformada em fenómeno planetário da plataforma Netflix. O ator Enrique Arce é um dos convidados da sétima edição do Grant’s Stand Together e terá, certamente, muito a dizer sobre as filmagens do assalto fictício à Casa da Moeda. O “refém” fará parte do elenco da sessão de encerramento do festival de storytelling, sábado, dia 26, no Coliseu do Porto, cujo palco receberá ainda a fadista Gisela João, a atriz Mariana Monteiro, o músico Kalaf, a videoblogger Beatriz Gosta e o humorista Guilherme Duarte.

A conduzir esta e outras conversas – que podem ser acompanhadas por cocktails da Grant’s – estará mais uma vez Joaquim de Almeida. A arte de partilhar histórias na primeira pessoa será testada pelo ator e por artistas de diferentes gerações e áreas. Antes do Porto, o festival arranca em Lisboa no dia 18, sexta, no Cinema São Jorge, com os músicos Pedro Abrunhosa e Carolina Deslandes, o ator Ivo Canelas, a humorista Marta Gautier, a radialista Vera Fernandes e o produtor musical Manuel Moura dos Santos. Haverá ainda uma conversa sobre moda, com Eduarda Abbondanza, o músico Alex D’Alva Teixeira e a blogger Mafalda Teixeira. No sábado, 19, a sessão cruza áreas diferentes e contará com o contributo dos músicos Salvador Sobral e Mallu Magalhães, do chefe de cozinha Henrique Sá Pessoa, do apresentador Pedro Fernandes, da atriz Joana Solnado e do futebolista Cédric Soares. A jornalista Anabela Mota Ribeiro convidará ainda o comediante e ator Bruno Nogueira a partilhar alguns segredos com o público. Para ouvir atentamente.

Grant’s Stand Together > Cinema São Jorge > Av. da Liberdade, 175, Lisboa > T. 21 310 3400 > 18-19 mai, sex-sáb 21h30 > €8 e €14 > Coliseu do Porto > R. Passos Manuel, 137, Porto > T. 22 339 4940 > 26 mai, sáb 22h > €14