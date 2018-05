Uma escola transformada num hotel… mas só por uns dias

A terceira edição do Sleep In Porto, mostra de arquitetura e design de interiores, ocupa a antiga (e abandonada) escola primária 85 da Foz do Douro com propostas de 12 designers para um hotel imaginário. Veja a galeria de fotos

A escola primária 85 da Foz do Porto foi o primeiro infantário da cidade e terá sido o segundo do País (inaugurado em 1916). O edifício de início do século XX, dotado ao abandono há vários anos, está reconvertido num hotel – só até 13 de maio – a propósito da terceira edição do Sleep In Porto, iniciativa que tem levado propostas de decoração de interiores a lugares improváveis da cidade como já aconteceu, em anos anteriores, no Cais Novo e no Forte de São João Batista.

A mostra de arquitetura e design de interiores juntou 12 designers e uma série de marcas, não só na reconversão dos espaços como na reabilitação possível do edifício, cujo chão e paredes se encontravam bastante danificados. “O Sleep In vive destes espaços inusitados, abrindo ao público edifícios cheios de emoções que habitualmente o público não conhece”, afirma Dina Souto Rosa, a mentora e dinamizadora da iniciativa. Pelo menos por uns dias, a antiga escola está reconvertida num hotel de charme, com cada um dos espaços do seu interior transformado em receção, lobby, quartos e suites (pensados para clientes com nomes fictícios), e onde nem sequer faltam um spa, um wine bar, duas cozinhas e uma biblioteca, onde estão alguns dos milhares de livros antigos que ali foram encontrados “ao abandono”.

Entre provas de vinhos e lançamentos de livros, o Sleep in Art Day convida, no próximo sábado, 12, vários artistas plásticos e fotógrafos a produzirem obras de arte com um fim social (as vendas revertem a favor das associações Somos Nós e ADDIM).

Sleep In Porto > Escola 85 Foz do Porto, R. do Passeio Alegre, 85, Porto > Até 13 mai, seg-dom 11h30-20h30 > grátis