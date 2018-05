A música em movimento de John Parish chega a Lisboa e ao Porto

O músico inglês apresenta em Portugal um filme-concerto baseado na sua obra para cinema.

Jaka Babnik

Mais conhecido pela longa colaboração com PJ Harvey, que acompanha, em disco e em palco, há mais de duas décadas, o músico, compositor e produtor inglês vem agora a Portugal com o projeto Screenplay, que se apresentará no Porto e em Lisboa, onde fará parte da programação do festival de cinema Indie Lisboa. John Parish começou a carreira no início dos anos 80, como membro fundador da banda Automatic Dlamini, da qual também chegou a fazer parte uma tal de Polly Harvey. Quase em simultâneo, começou a trabalhar como produtor, sendo o seu toque de Midas reconhecido em álbuns históricos como Souljacker, dos Eels, To Bring You My Love e Let England Shake, ambos de PJ Harvey, e mais recentemente também Party, aclamado disco de estreia de Aldous Harding – foi também ele quem produziu, em parceria com o australiano Mick Harvey, o último disco do português Mazgani, The Poet’s Death.

Em paralelo com tudo isto, também compõe bandas sonoras para teatro e cinema desde finais dos anos 90, quando escreveu a música para o filme de estreia da realizadora belga Patrice Toye, que lhe valeu na Bienal de Bona um prémio especial do júri de Música para Cinema e Televisão. Desde então já participou em diversas produções, como L’Enfant d’en Haut, da realizadora franco-suíça Ursula Meier, que venceu o Urso de Prata do Festival de Berlim em 2012. Ambas as bandas sonoras farão parte do alinhamento do filme-concerto que agora traz a Portugal. Na companhia dos músicos Marta Collica, Giorgia Poli, Jean-Marc Butty e Jeremy Hogg, atuará em frente a uma tela de cinema, sonorizando ao vivo alguns excertos dos filmes projetados.

Hard Club > Pç. do Infante D. Henrique, Porto > T. 22 010 1186 > 3 mai, qui 21h30 > €15 > Culturgest > R. Arco do Cego, 77, Lisboa > T. 21 790 5155 > 4 mai, sex 21h30 > €15