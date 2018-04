Ben Harper e Charlie Musselwhite, em Lisboa: Blues de ontem, hoje e amanhã

Os dois músicos voltaram a juntar-se num novo disco, No Mercy in This Land, que agora chega aos palcos. A dupla Ben Harper & Charlie Musselwhite estreia-se em Portugal com dois concertos na Aula Magna, em Lisboa, esta segunda, 30, e na terça, dia 1

É, desde há muito, visita habitual a Portugal, onde ainda no ano passado atuou a solo. Mas desta vez o americano Ben Harper vem acompanhado por uma verdadeira lenda viva do blues, nada mais nada menos do que o compatriota Charlie Musselwhite, nascido no Mississippi em 1944. A primeira vez que se juntaram foi em 2013, com o aclamado Get Up, disco de blues clássico, galardoado no ano seguinte com o Grammy de Melhor Álbum de Blues. A cumplicidade musical de então tornou-se amizade e era previsível o segundo capítulo desta parceria entre duas gerações do blues: No Mercy in This Land, um disco sobre a história coletiva da luta pelo sonho americano e pela sobrevivência, escrito a partir das experiências pessoais de cada um, saiu já este ano. Aos 49 anos, Ben Harper é hoje um dos grandes embaixadores do blues, apresentando esse género musical nascido no delta do Mississippi no final do século XIX, a um público mais jovem e mainstream. Quanto a Charlie Musselwhite, foi uma das figuras de proa da vaga de white bluesmen, surgida no início dos anos 60, lado a lado com músicos como Mike Bloomfield e Paul Butterfield e a banda Canned Heat – foi, aliás, nele que o ator Dan Aykroyd se inspirou para construir a personagem Elwood Blues, da famosa dupla Blues Brothers.

Ben Harper e Charlie Musselwhite > Aula Magna > Av. Professor Gama Pinto, 3, Lisboa > T. 21 011 3406 > 30 abr-1 mai, seg- ter 20h30 > €30 a €50