A arte também se ouve no regresso do festival Dias da Música ao CCB

As enigmáticas obras do pintor holandês Hieronymus Bosch serviram de inspiração para a edição deste ano do festival, que começa esta quinta, 26, com um concerto da Orquestra de Câmara Portuguesa

É um conceito, no mínimo, diferente o que está na base da programação dos Dias da Música em Belém, este ano integrado no ciclo Tira os Pecados do Mundo, dedicado à obra de Hieronymus Bosch, o pintor e gravador holandês do século XV cujo “legado perturbante e enigmático” tem influenciado gerações e gerações de artistas, das mais variadas áreas. Foi a partir desta “pluralidade de leituras” que este ano foi desenhado o programa do festival, que costuma encher o Centro Cultural de Belém, estruturado, nesta edição, como um tríptico, uma das fórmulas mais usadas por Bosch na sua obra. Intitulada Castigos, Culpas e Graças Divinas, esta pintura musical começa já na quinta-feira, 26, com um concerto de abertura no Grande Auditório (que funcionará como portada deste tríptico, correspondente à Expulsão do Paraíso) e no qual a Orquestra de Câmara Portuguesa e o coro Voces Caelestes vão interpretar A Criação, de Haydn. E depois de aberto o Tríptico, a grande festa da música continua durante mais três dias, correspondendo cada um a um respetivo painel temático. Dia 27, sexta, explora-se o inferno e os castigos, através de obras como A Danação de Fausto, de Hector Berlioz, pela Orquestra Sinfónica Portuguesa e o Coro do Teatro Nacional de São Carlos e Auto da Barca do Inferno, de Gil Vicente, numa interpretação do Toy Ensemble. Sábado, 28, o painel central será dedicado aos Pecados e Tentações Terrenas, podendo ser ouvidas peças como Os Sete Pecados Mortais, de Kurt Weill e Bertolt Brecht, pela Orquestra Clássica do Sul, e a ópera Gianni Schicchi, de Puccini, estreada há precisamente um século e que agora será interpretada pela Orquestra de Câmara Portuguesa e a Deutsches Kammerorchester Berlin. No último dia, domingo, 29, chega a redenção, com um último painel sobre as Graças Divinas e a Reconquista do Paraíso, composto por obras como Sinfonia Dante, de Franz Liszt, pela Orquestra Sinfónica Metropolitana, e a oratória Das Paradies und die Peri, de Robert Schumann, pela Orquestra XXI e o Coro Gulbenkian.

Nem só de música erudita vivem Os Dias da Música, que voltam também a dar espaço aos ritmos tradicionais, ao fado, ao jazz e ao gospel nos palcos Nascente e Poente do recinto.

Os Dias da Música > Centro Cultural de Belém > Pç. do Império, Lisboa > T. 21 361 2400 > 26-29 abr, qui-dom 14h30 > €4 a €12