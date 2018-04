O cartaz do Folia vai do imaginário local aos clássicos gregos

Na 18ª edição do Folia, continua a combater-se a distância dos grandes centros culturais, com o Auditório Municipal de Lousada a fazer a festa com os talentos da casa e alguns convidados

Filipa Brito

Há maldições, lobisomens, magia e um camponês transformado em rei. Lendas do Vale do Tâmega e do Sousa a que foram acrescentados alguns pontos neste espetáculo do Jangada Teatro, Correr o Fado, encenado pelo experiente José Carretas, que abre o programa do Folia, dias 21 e 22, o festival de artes do espetáculo de Lousada. “O objetivo é muito simples: brincar. Brincar às historinhas, brincar com as palavras, brincar ao faz de conta, de forma livre, premeditadamente inocente, irresponsável, como o teatro pode ser”, sublinha o encenador.

Da companhia da casa se saltará, dia 23, para a proposta do Chapitô, Electra, com a trupe lisboeta (a celebrar 20 anos de existência) a dar a volta, com muito humor, ao clássico grego. De Campo Benfeito, a aldeia de Castro Daire, chega Os Quatro Clowns do Apocalipse, no dia 24, o novo espetáculo do Teatro do Montemuro, que desta vez se aventura numa comédia sem palavras. No dia 25, para comemorar a Revolução dos Cravos, a companhia Astro Fingido apresenta Mulheres Móveis, peça em homenagem às carreteiras que, nesta mesma região do Vale do Sousa, viam-se obrigadas a carregar móveis à cabeça para ganhar sustento. O Folia continua, dia 26, com o teatro de improviso dos Commedia a la Carte, com César Mourão e Carlos M. Cunha a protagonizarem Os Melhores do Mundo. A participação internacional do festival cabe a Joseph Collard, o humorista visual belga (antigo colaborador do Cirque du Soleil), que interpretará Zic Zag, um espetáculo para toda a família. O programa conta também, dia 28, com um concerto de Sara Tavares, que lançou o álbum Fitxadu. Uma voz doce para fechar com beleza o Folia.

Para os mais pequenos haverá o Foliazinho, dias 2 a 6 de maio, entre o espetáculo Supernovos, dos Clã, e a versão d’O Principezinho do Jangada Teatro, com a participação da Orquestra de Câmara do Conservatório de Música do Vale do Sousa

Folia > Auditório Municipal de Lousada > Quinta das Pocinhas > T. 255 820 590 > 21-28 abr > €5 a €12