Inaugurações Simultâneas: A festa volta a fazer-se na rua e nas galerias

Com a terceira edição deste ano do ciclo de Inaugurações Simultâneas na Miguel Bombarda, no Porto, chegam 17 novas exposições, visitas guiadas, um workshop e uma performance. Para descobrir as personagens de Priscila Fernandes em Luisa’s Wedding e Benedita Kendall em Narrativas Sobrepostas, este sábado, 21, a partir das 16 horas

Sem narrativa histórica ou ficcionada, Priscila Fernandes volta a adequar a linguagem ao contexto para criar jogos de cor e composição entre personagens, que movimenta sem qualquer regra ou ordem definida. Com recurso à pintura e ao desenho, a artista reúne 12 trabalhos e dois painéis, em encáustica (técnica de pintura que usa a cera para ligar os pigmentos) sobre algodão cru, nesta que é a sua primeira exposição individual na Galeria Fernando Santos, no Porto.

Em Luisa’s Wedding há corpos e rostos a gravitar, mãos entrelaçadas, pés à solta, algumas redes e tramas. “É uma exposição libertária, fluida, onde o prazer assume um devir político”, descreve o crítico Miguel von Hafe Pérez. A viver em Roterdão, a artista portuguesa, que foi Prémio EDP Novos Artistas, em 2011, e participou na Bienal de São Paulo em 2016, parece abrir neste conjunto de obras uma espécie de parêntesis existencial para envolver o espectador no prazer do entretenimento. “Nestas pinturas onde os corpos gravitam sem regra, o canône é o da felicidade do encontro, do toque, da miscigenação e diluição de fronteiras entre géneros”, reforça von Hafe Pérez.

Além de Priscila Fernandes, na terceira edição do ciclo de Inaugurações Simultâneas de Miguel Bombarda há mistura de linguagens e registos em camadas de Benedita Kendall em Narrativas Sobrepostas, para ver na Galeria Serpente, três esculturas em alumínio e ferro de Zulmiro de Carvalho na Galeria Quadrado Azul e desenhos de Cristina Vela a compor a exposição O desesperado reino do amor na Galeria Trindade.

São 17 as novas exposições para ver no bairro das artes, onde há visitas guiadas às galerias, orientadas por alunos da Escola Superior de Educação do Porto, criar um cartão postal inspirado nos azulejos que cobrem muitas das fachadas de cidade, num workshop da Chapa Azul, construir bonecos bailarinos com a ajuda de Simão Bolívar e não perder a apresentação de FECTUS – Um ponto de vista feminino, a performance criada, encenada e interpretada por alunos da Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo. Nas galerias e lojas, no Centro Comercial Bombarda e nas ruas do “bairro das artes” volta fazer-se a festa.

Galeria Fernando Santos > R. Miguel Bombarda, 526, Porto > Até 2 jun, ter-sex 10h-12h30, 15h-19h30, seg e sáb 15h-19h