"Versus", subverter a arte urbana conteamporânea na Galeria Underdogs

Uma explosão cromática, irreverente e performática da dupla Pichi & Avo, que diminui distâncias entre os corredores do museu e a espacialidade da rua

Reconhecemos a tradição formal e os monumentos familiares representados, mas é como se estes tivessem sido alvo de uma manifestação subversiva acabada de acontecer − e esta leitura sublima e ironiza a história do movimento do graffiti. Bustos delicados e estátuas heroicas, representativos de uma bem-comportada tradição clássica, aqui aparentam ter sido vandalizados pelos tags caligráficos, ou, melhor dizendo, face à presente elevação dos street artists, intervencionados e apropriados. Um movimento de duplo sentido, que tanto parte da parede para a tela como viceversa, anuncia-se. O resultado é uma explosão cromática, irreverente e performática, que diminui distâncias entre os corredores do museu e a espacialidade da rua, entre passado e presente, e subverte os pressupostos da arte urbana contemporânea. Outra desconstrução? A autoria individual é trocada pelo trabalho em dupla: naturais de Valência, os Pichi & Avo trabalham em conjunto desde 2007. Aqui, mostram pintura, desenho e escultura: as obras pictóricas dominam, ligadas por uma instalação central, representativa da coluna caída do templo de Zeus, em Atenas.

Galeria Underdogs > R. Fernando Palha, Armazém 56, Lisboa > T. 21 8680 462 > 14 abr-9 mai, ter-sáb 14h-20h