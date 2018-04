Fernando Tordo Lisboa Uma vida feita de canções

No momento em que completa 70 anos de vida, o músico, cantor e compositor português celebra em palco meio século de carreira

Luís Barra

Vai ser um ano especial para Fernando Tordo, este de 2018. Afinal, não são assim muitos os artistas que podem orgulhar--se de completar meio século de carreira na plenitude da sua forma física. E menos ainda os que conseguem fazer coincidir tal momento com a celebração de 70 anos de vida. São estas duas datas redondas que o músico, cantor e compositor português pretende festejar num concerto muito especial, intitulado 70 Anos de Vida, 50 Anos de Canções, que se realiza primeiro em Lisboa, a cidade onde nasceu para o mundo e para música, mas, depois, também no Porto. Apesar de ter começado a cantar ainda adolescente, foi em 1968, quando ingressou no grupo Sheiks (do qual faziam também parte Paulo de Carvalho e Carlos Mendes, que Fernando Tordo, então com 20 anos, foi substituir), que iniciou uma das mais profícuas carreiras em nome próprio da música portuguesa. No ano seguinte, concorreu pela primeira vez ao Festival da Canção, em que conheceu o poeta José Carlos Ary dos Santos, com quem iniciou uma longa parceria, da qual resultariam clássicos como Tourada, Estrela da Tarde, Cavalo à Solta e Portugal Ressuscitado, cujo refrão foi imortalizado nas ruas do pós-25 de abril – “Agora, o povo unido nunca mais será vencido, nunca mais será vencido.” Para a História ficaram também álbuns como Adeus Tristeza, o primeiro feito após a morte de Ary dos Santos, em 1983, e o espetáculo Só Nós Três, com os companheiros de sempre, Carlos Mendes e Paulo de Carvalho, com quem percorreu o País e a Europa, numa longa digressão que resultaria num bem-sucedido duplo álbum. Ao todo, são mais de duas dezenas de discos em nome próprio, que permitem revisitar agora, neste espetáculo, um repertório quase gigante, repleto de canções intemporais.

Depois de Lisboa, o espetáculo 70 Anos de Vida, 50 Anos de Canções será apresentado no Porto, na Casa da Música, a 27 de abril.

Teatro Tivoli > Av. da Liberdade, 182-188, Lisboa > T. 21 315 1050 > 18 abr, qua 21h30 > €20 a €25