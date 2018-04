"Komorebi", um passeio por entre as árvores na nova exposição de António Faria

Numa nova galeria lisboeta, mostra-se uma visão singular da natureza selvagem, inspirada por sombras e jogos de luz

Jos\303\251 Miguel Figueiredo

É preciso perceber o sentido da enigmática palavra que dá título à exposição para melhor atar as pontas soltas: Komorebi é o conceito linguístico usado pelos japoneses para traduzir a atmosfera observada nas florestas quando a luz do sol é filtrada através da folhagem das árvores. As silhuetas, a luz difusa, essa espécie de nevoeiro brilhante que assola a vegetação, tudo resulta numa imagem intimista, irreal, lírica.

António Faria inspirou-se nestas paisagens para elaborar uma série de obras sobre papel, fiel ao seu interesse pela representação da natureza selvagem. Na sua maioria, anuncia-se, nestes trabalhos apresentados na Ibirapi Contemporânea (galeria inaugurada em fevereiro, cujo nome se refere à árvore pau-brasil, em idioma indígena tupi, e cuja programação aposta na identidade, história cultural e ecologia), uma associação a “um imaginário longínquo inspirado na região de Sintra”. Porém, a representação dos densos bosques e das florestas específicos da serra não se revela realista, fotográfica ou naïfe. O artista usa um método de trabalho singular: o desenho é feito nas costas do papel com tinta à base de álcool. A tinta é filtrada pela fibra do papel, deixando a marca no outro lado. E é essa caligrafia abstrata, essa sombra do gesto feito e esse avesso da paisagem, por assim dizer, que são assumidos como obra final.

A mancha densa da pintura e os tons monocromáticos ajudam à sensação de imersão, de desorientação – tal como poderia acontecer num passeio por entre as árvores. Aqui, a natureza reina, soberana, sem vizinhança humana, e o observador espreita um mundo secreto – um portal para a experiência subjetiva. E daqui emerge, amparado por outra palavra japonesa: shinrinyoku, que significa banhos de floresta, a procura de paz e de refúgio espiritual num lugar pacífico e silencioso.

Ibirapi Contemporânea > Cç. Duque de Lafões, 74, Porta 2, Beato, Lisboa > T. 21 586 6050 > 6 abr-12 mai, qua-sex 13h-19h, sáb 10h-19h > grátis