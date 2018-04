A música alternativa e independente volta a pôr o Cais do Sodré a MIL

Começa esta quarta, 4, mais uma edição do MIL- Lisbon International Music Network, convenção internacional da música alternativa e independente que, durante três dias, leva dezenas de concertos a diversos locais do Cais do Sodré

Depois do êxito da edição inaugural, no ano passado, o MIL – Lisbon International Music Network está de regresso à capital portuguesa, que, durante três dias, será o ponto de encontro de centenas de agentes e profissionais de todo o mundo, dando a conhecer um vasto programa de artistas emergentes e alternativos, com especial atenção na produção musical dos países de língua portuguesa. Como aconteceu em 2017, o MIL é constituído por dois tipos de programa: um reservado aos profissionais da indústria musical, e outro aberto ao público, que vem dar uma componente de festival de música à iniciativa, cruzando artistas nacionais e internacionais. Ao todo, serão mais de 60 concertos, que terão como palco diversos espaços espalhados pelo bairro do Cais do Sodré e arredores, como o B.Leza, o Musicbox, o Sabotage, o Rive Rouge, o Viking, o Lounge, o Tokyo e o Europa. Um dos pontos altos do cartaz deste ano acontece logo no primeiro dia, quarta-feira, 4 de abril, no inédito espetáculo de abertura, no B.Leza, resultante de um convite da organização à banda brasileira de rock psicadélico Boogarins.

Durante dez dias, o grupo partilhou o estúdio com os portugueses PAUS, The Legendary Tigerman e Capitão Fausto, sendo o resultado desta experiência agora transposto para o palco, num concerto em formato de big band. O resto do cartaz distribui-se pelos dois dias seguintes e, entre os artistas presentes, destacam-se, por exemplo, nomes como The Poppers, Ermo, Killimanjaro, Moullinex, Zulu Zulu, Jay Moreira, Luís Severo, Sean Riley e Bruno Pernadas.

O programa profissional do MIL, que incluirá três dezenas de apresentações, debates, conferências e masterclasses, terá lugar no Polo Cultural das Gaivotas – Boavista, de quarta, 4, a sexta, 6, entre as 10h e as 19 horas.

MIL- Lisbon International Music Network > Vários locais do Cais do Sodré, Lisboa > 4-6 abr, qua-sex 19h45 > €25 a €60