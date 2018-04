Festival Abril Dança: Coimbra em movimento

A terceira edição do Festival Abril Dança em Coimbra, que começa esta quarta, 4, conta com as participações de coreógrafos como Paulo Ribeiro, Francisco Campos, Sara Toscano, Leonor Keil e Cristina Planas Leitão.

José Alfredo

O duo amor e morte não é suficiente. Vida, amor e morte é, esse sim, um triângulo interessante, disse numa entrevista Jiří Kylián, para definir a temática-base subjacente à criação artística. E acrescentou: “Refiro-me ao amor por qualquer coisa: amor pela dança, amor pelo teatro, amor pela arte, amor pela natureza, amor pelo inferno – não interessa. É ele que dá espessura, o que faz o ser humano sentir-se vivo.” Na sua mais recente criação, Walking with Kylián. Never Stop Searching, Paulo Ribeiro presta homenagem a Jiří Kylián, exaltando as ideias de aqui e agora e de intemporalidade trabalhadas pelo coreógrafo nascido em Praga e que foi diretor do Nederlands Dans Theater entre 1975 e 2004 − considera-o “alguém que carrega uma mão divina”. Exploração da diversidade das linguagens coreográficas de Kylián, esse espetáculo inaugura, nesta quarta, 4, a edição de 2018 do Festival Abril Dança em Coimbra, e ficará até 29 de abril no Teatro Académico Gil Vicente e no Convento de São Francisco.

No dia 8 de abril, chega a Coimbra A Perna Esquerda de Tchaikovsky, com a marca da Companhia Nacional de Bailado (CNB). A então diretora artística da CNB, Luísa Taveira, apresentou o desafio a Tiago Rodrigues, atual diretor do Teatro Nacional D. Maria II, e ao músico Mário Laginha para traduzirem para palco “o momento definitivo dum corpo que está prestes a abandonar a dança”, o de uma bailarina em fim de carreira. A intérprete é Barbora Hruskova.

Há ainda para ver, no dia 6, o espetáculo Dança, de Francisco Campos; a performance Délicatesse de Paula Pinto, a 13; transAtlântica, de Teresa Fabião, a 17; CPBC #1, pela Companhia Portuguesa de Bailado Contemporâneo, a 18; Os Labirintos do Minotauro, de Sara Toscano, a 20; Bianca Branca, de Leonor Keil, a 20 e 21; e Nem a Própria Ruína pela Companhia Instável a 29 de abril, o Dia Mundial da Dança. Dois dias antes, no Teatro Académico Gil Vicente, sobe ao palco a única peça em estreia do festival: Um [unimal], de Cristina Planas Leitão, “um solo que invoca a ideia de como um só corpo pode representar um coletivo e história comuns.”

