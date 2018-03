Descobrir os segredos e as memórias dos livros na nova oficina da Livraria Lello

Há uma nova área na “livraria mais bonita do mundo” aberta à curiosidade das visitas. A Live Act é uma oficina para preservar as memórias dos livros e nem só os raros e valiosos ali entram

Lucilia Monteiro

Há muitas vidas, algumas histórias e um sem fim de memórias encerradas num só livro. Na Live Act, a nova oficina da Livraria Lello, preserva-se tudo isso em nome de uma nova vida. Do livro, claro. É a partir de ofícios como encadernação e restauro, impressão de gravura e caligrafia antiga que, desde janeiro, todos os dias, o público curioso pode meter o nariz, ver como se faz, fazer perguntas e até desvendar segredos.

Para ver é preciso entrar, enfrentar a fila, sim – sem tempo de espera só mesmo em dias frios e chuvosos, como aconteceu nas últimas semanas - passar ao lado da edição rara e autografada da Mensagem, de Fernando Pessoa, de cartas e documentos pessoais, de um missal de 1951, com capa de filigrana, algumas edições mais recentes, e, por fim, ultrapassar a a escadaria em madeira. E, não se perder no meio das selfies – são irresistíveis, mais ainda depois das obras -, seguindo até ao fundo da livraria.

Atrás das grandes portas, de madeira e vidro, encontra-se a Live Act, a oficina dedicada aos livros, que acaba de abrir para dar uma nova vida a obras raras e valiosas, mas não só. Os especialistas de restauro fazem também pequenos trabalhos de limpeza de manchas e recuperação das folhas, muitas vezes gastas devido ao uso, em obras de pouco valor comercial, mas de grande valia emocional. Quem tem livros em casa a precisar de um reparo, agora, pode dar-lhe uma nova vida, ou, em alternativa, surpreender alguém com uma dedicatória especial, numa obra acabada de comprar.

“A oficina permite uma experiência e um contacto com artes que estão em vias de extinção”, diz João Fonseca, enquanto desenha, com precisão, mais uma letra de caligrafia antiga. À sua frente, tem apenas as linhas guia, para manter a inclinação e a altura de cada carater. O desenho dos diversos tipos de letra há muito foi memorizado. “São muitas horas de repetição e prática, para a execução estar de acordo com o modelo”, explica.

Além de dar nova vida a livros antigos e documentos gráficos, fazem-se encadernações em tecido, cadernos de notas, postais (€12,50) e marcadores (€7,50), personalizados e com o selo branco da Lello. Recentemente restaurada para resgatar o esplendor de 1906, “a livraria mais bonita do mundo”, em breve, vai organizar workshops das artes do livro e, uma consulta, com os especialistas do Live Act, está à distância de um e-mail, sem filas ou tempo de espera. Mas sem o encanto de uma visita, mesmo que rápida, à Livraria Lello.

Live Act > Livraria Lello, R. das Carmelitas, 144, Porto > T. 22 200 2037 > seg-sex 10h-19h30, sáb-dom 10h-19h > €4 > liveact@livrarialello.pt