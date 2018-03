Os concertos de Páscoa regressam à Casa da Música

A Casa da Música assinala a época pascal com dois concertos: “Ressurreição”, nesta terça-feira, 20, e “Salve Regina”, a 28

Divulgação

Desde sempre que as partituras do compositor Gustav Mahler têm sido presença assídua na Casa da Música, no Porto, mas este ano, em que se evoca a Áustria, a música composta pelo austríaco adquire uma dimensão reforçada. No primeiro concerto de Páscoa, nesta terça, 20, escutar- -se-á, justamente, a Sinfonia Ressurreição, de Mahler, “uma obra com inúmeras associações e referências filosóficas, literárias, artísticas e religiosas, fascinantes nas alusões ao mistério da morte, ao julgamento final e ao sentido da vida”, como descreve a própria Casa da Música. Ao Remix Ensemble e ao Coro Casa da Música juntam-se duas solistas convidadas – a soprano anglo-alemã Sarah Wegener e a australiana Louise Callinan –, num concerto sob a direção de Peter Rundel.

A Páscoa é assinalada também pela Orquestra Barroca Casa da Música, no dia 28, com obras de Bach e de Händel, num espetáculo que marcará a estreia da soprano suíça Marie Lys no palco da Casa da Música. Nome emergente do canto lírico e vencedora, entre outros, do Concurso Internacional de Belcanto Vincenzo Bellini em 2017, a soprano interpreta cantatas de Bach alusivas à Paixão de Cristo e ainda a comovente Salve Regina, de Händel, obra composta em 1707 e de uma exigente flexibilidade vocal. Marie Lys é um nome maior a acrescentar aos Concertos de Páscoa, um dos momentos mais aguardados na programação da Casa da Música.

D.R.

Casa da Música > Av. da Boavista, 604, Porto > T. 22 012 0220 > Ressurreição – Remix Ensemble e Coro Casa da Música > 20 mar, ter 19h30 > €14 a €18 > Salve Regina – Orquestra Barroca Casa da Música > 28 mar, qua 21h > €15 a €19