Na exposição 'No Place Like Home', a revolução começa no lar

Fonte, a mais célebre obra readymade de Marcel Duchamp cumpriu 101 anos, e no Museu Berardo, em Lisboa, celebra-se o seu poder e o dos objetos domésticos transfigurados na exposição No Place Like Home. Para ver até 3 de junho

Regressamos a casa... dentro do museu. E é uma casa arrumada por divisões: há uma cozinha, uma casa de banho, uma despensa, para reforçar a familiaridade e ativar a necessária problematização desejada por No Place Like Home (nova exposição temporária no Museu Berardo, coorganizada com o Museu de Israel e comissariada por Adina Kamien-Kazhdan), em que até o catálogo é inspirado no da democrática IKEA.

A presente mostra reúne mais de 100 objetos tornados obras de arte (oriundos da instituição de Jerusalém, da Coleção Berardo, da Coleção Elipse e de colecionadores privados) e reclama a herança espiritual de Marcel Duchamp (1887-1968) e dos dadaístas. Ao apresentar Fonte (1917), um urinol invertido, este artista francês causou uma rutura conceptual que reverbera até hoje. Com este readymade (objeto comum, produzido em massa, transformado pelo contexto em obra de arte) eram questionados rótulos, códigos e valores – e assim se prenunciavam debates sobre relações laborais, conflitos de género, teorias de gosto. Não deixa de ser curioso que a opção curatorial opte, aqui, por (re)colocar Fonte no seu lugar de origem: o WC. Perto, está a homenagem de Rachel Lachowicz: Untitled (Lipstick Urinals) (1992), três urinóis vermelhos.

Os artistas convocados para a celebração exploram as dimensões políticas, simbólicas, oníricas e emocionais dos objetos familiares. É o caso da escultura feita em sabão azul, Can I Wash You? (1990), do português João Pedro Vale; das portas estranhamente dobradas de La Casa Viuda VI (1995), da colombiana Doris Salcedo; de Untitled (2013), serra cuja lâmina foi substituída por um longo cabelo liso, da israelita Hila Amram, ou da obra pseudoinfantil Mr. DOB (1994), de Takashi Murakami. A revolução? Começa no lar.

Museu Coleção Berardo > Pç. do Império, Lisboa > T. 21 361 2878/ 21 361 2913 > 1 mar-3 jun, seg-dom 10h-19h > €5