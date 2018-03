As Canções de Leonard Cohen de volta aos Coliseus

David Fonseca, Jorge Palma, Márcia, Mazgani, Miguel Guedes e Samuel Úria voltam a juntar-se em palco para interpretar e homenagear a música de Leonard Cohen. Ao Coliseu de Lisboa, já esta terça e quarta, dias 13 e 14, segue-se o Coliseu do Porto, na quinta e sexta, dias 15 e 16

Foi a 21 de setembro do ano passado (dia em que Leonard Cohen faria 83 anos) que este coletivo se reuniu pela primeira vez em palco, no Centro Cultural Olga Cadaval, Sintra, para homenagear a obra do músico e cantor canadiano, falecido em 2016. A ideia partiu de Pedro Vidal, habitual guitarrista de Jorge Palma e diretor musical deste projeto, que convidou um coletivo de vozes nacionais formado por David Fonseca, Jorge Palma, Márcia, Mazgani, Miguel Guedes e Samuel Úria para reinterpretarem a obra de Leonard Cohen. Seguiu-se então uma minidigressão nacional, com passagem pelo Porto, Figueira da Foz e Loulé, mas insuficiente, ainda assim, para o muito público que desejava assistir ao espetáculo, agora de regresso, nas quatro datas nos coliseus de Lisboa e do Porto. Em palco, além de Pedro Vidal (guitarra), estarão ainda João Correia (bateria), Nuno Lucas (baixo), João Cardoso (teclados) e Paulo Ramos e Orlanda Guilande (coros), que acompanharão os cantores na interpretação de um alinhamento que inclui clássicos como Dance Me To The End Of Love, Bird on The Wire, Hallelujah, I'm Your Man, Lover, Lover, Lover ou So Long, Marianne.

Coliseu dos Recreios > R. das Portas de Santo Antão, 96, Lisboa > T. 21 324 0580 > 13-14 mar, ter-qua 21h30 > €15 a €45 > Coliseu do Porto > R. de Passos Manuel, 137, Porto > T. 22 339 4940 > 15-16 mar, qui-sex 21h30 > €15 a €40