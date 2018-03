'Lady Bird': O voo turbulento da joaninha

Um divertido filme sobre o crescimento, passado numa pequena cidade californiana, que, apesar das cinco nomeações, passou ao lado dos Oscars. Lady Bird, de Greta Gerwig já está nas salas de cinema

Em 2008, Juno, de Jason Reitman, foi nomeado para quatro Oscars, ganhando o de melhor argumento original. Um filme que falava sobre o amor e a gravidez na adolescência, de forma leve e encantadora, que gerou uma corrente de fãs e lançou a carreira de alguns dos seus protagonistas (sobretudo a atriz Ellen Page e a banda The Moldy Peaches). Este Lady Bird, que aparece uma década depois, talvez se propusesse a repetir o fenómeno. Apesar de não abordar precisamente o mesmo tema, são muitas as semelhanças, em termos estilísticos, na tentativa de retratar a adolescência (neste caso um pouco mais tardia). Teve cinco nomeações e não arrecadou qualquer Oscar, mas não deixa de ser um filme easy going, que se vê com inegável prazer e que acaba por ter escondido, sob uma estrutura simples, camadas de interesse e de interpretação - com algumas pontes para outros filmes norte-americanos que retratam a adolescência e a família.

Tal como em Little Miss Sunshine, aqui Christine, aka Lady Bird (interpretada por Saoirse Ronan), vive numa família relativamente disfuncional a passar um período de crise económica. Partilha uma casa com os pais, o irmão (adotivo) e a namorada dele, numa cidade chamada Sacramento, na Califórnia, descrita como absolutamente claustrofóbica. Lady Bird estuda num colégio de freiras, o que significa um grande esforço financeiro para os pais, e ela sente algum pudor pelo meio de onde vem, comparando-o com o dos colegas de famílias endinheiradas. Logo por aqui há um retrato cético do sonho norte-americano e da igualdade de oportunidades. O verdadeiro sonho de Lady Bird é ir estudar para a Costa Este, libertando-se da cidade e daquele mundo que a aprisionam.

Lady Bird é um filme sobre o crescimento, sobre a passagem para a idade adulta. Ela chama--se “joaninha” [ladybug], mas talvez ainda melhor lhe ficasse o nome de crisálida. Encontramo-la num estado demasiado imaturo para a idade, de conflito com os pais e com o meio, sem que nunca lhe escapem o humor e o sentido crítico. Acompanhamo-la na descoberta da sexualidade, nos primeiros namorados, nas tropelias, nos sonhos, nas relações de amizade, nos conflitos – até que Lady Bird aprende a voar.

Lady Bird > de Greta Gerwig, com Saoirse Ronan, Laurie Metcalf, Tracy Letts, Lucas Hedges, Timothée Chalamet > 94 min