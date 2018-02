Cinco boas razões para ir ao Festival Play, em Lisboa

Em dois fins de semana, o Play – Festival Internacional de Cinema Infantil & Juvenil de Lisboa regressa ao cinema São Jorge e à Cinemateca Júnior, com uma maratona de curtas e longas-metragens, e ainda uma mão cheia de ateliers. Visto e revisto o programa, aqui ficam cinco momentos a não perder já a partir deste sábado, 17

À 5ª edição, o Play – Festival Internacional de Cinema Infantil & Juvenil de Lisboa chega à cidade com uma maratona de filmes para fazer sonhar as crianças, e os crescidos também, mas sem esquecer a vertente educativa. Entre curtas e longas-metragens, vão passar 150 filmes no Cinema São Jorge e a Cinemateca Júnior, a que se juntam ainda seis ateliês onde os miúdos vão aprender a fazer um filme de animação ou a dar voz a uma história. “É um festival dedicado às crianças e às famílias”, diz Catarina Ramalho, da direção do festival, que, no ano passado, recebeu 11 mil espectadores. Eis cinco boas razões para levar as crianças ao festival Play.

1. Cine-concerto O Circo, de Charie Chaplin, com Márcia e Tomara

É certamente uma das obras-primas e um dos filmes mais engraçados de Charlie Chaplin. Em O Circo, rodado em 1928, destacam-se os inesquecíveis e cómicos momentos, como a cena do vagabundo que se vê envolvido numa perseguição entre um carteirista e a polícia. Escrito, produzido e protagonizado por Charlie Chaplin, este filme de cinema mudo vai ser musicado ao vivo por Márcia e Tomara, alter-ego de Filipe C. Monteiro. Cinema São Jorge > 17 fev, sáb 17h

2. Homenagem a Karel Zeman

O realizador checo Karel Zeman (1910-1989) é o homenageado da 5ª edição do Play. Conhecido por experimentar efeitos visuais e produzir filmes com truques sofisticados, Zeman é um dos mais conhecidos cineastas da célebre escola checa de animação. Dele exibem-se, na Cinemateca Júnior, os filmes Viagem ao início do Tempo (17 fev, sáb 15h) que acompanha a descoberta do fóssil de um trilobita por um grupo de rapazes, e Invenção Diabólica (24 fev, sáb 15h), a mais conhecida adaptação de Zeman de uma obra de Júlio Verne. Cinemateca Júnior > 17 fev, sáb 15h. 24 fev, sáb 15h

3. Dar voz às histórias

No Cinema São Jorge, além de ateliês de cinema de animação concebidos e orientados por Nuno Bernardo, para avós e netos, pela primeira vez, as crianças vão poder dar voz a personagens. Sob a orientação de Leonor Cabral no ateliê Emprestar a Voz aos Filmes (25 fev, dom 11h, 15h) solta-se a imaginação para, ao microfone, dar voz a um cão, a uma vassoura ou mesmo a um raio. Cinema São Jorge, 25 fev, dom 11h, 15h

4. E se mudássemos o Mundo?

Nem só de histórias divertidas que se faz o alinhamento das sessões, que tal como nas anteriores edições do Play, são adaptadas a diferentes idades. Os problemas ambientais, a vida no planeta vermelho, o bullying e a falta de água servem de guião a filmes que chegam da Argentina, dos Estados Unidos, da Austrália, do Japão e da Alemanha, na sessão E se mudássemos o Mundo?. “O Play é sobretudo uma experiência, uma oportunidade para aquele cinema que não chega aos écrans de televisão nem às principais salas de cinema”, nota Catarina Ramalho. Cinema São Jorge > 17 fev, sáb 11h30 > 6-9 anos > 24 fev, sáb 16h30 > 10-13 anos

5. Curtas-metragens para bebés

Neste primeiro contacto com o cinema as sessões duram apenas 15 minutos, sendo os filmes acessíveis para encantar os espectadores de fraldas, através de som, de música e imagens fortes e coloridas. Da hora do banho a mergulhos na piscina, da montanha à praia, de aventuras com formigas, toupeiras e ursos, passando por vizinhos barulhentos e gnomos divertidos, não faltam histórias para ver no grande ecrã. A entrada é livre para os bebés e pais, mas sujeita a levantamento de bilhetes, que ficam disponíveis uma hora antes do início de cada sessão. Cinema São Jorge > 17 fev, sáb 9h30 > 18 fev, dom 17h30 > 24 fev, sáb 10h > 25 fev, dom 18h

Play – Festival Internacional de Cinema Infantil & Juvenil de Lisboa > Cinema São Jorge > Av. da Liberdade, 175, Lisboa > T. 21 310 3400 > Cinemateca Júnior > Palácio Foz, Pç. dos Restauradores, Lisboa > T. 21 346 2157 > 17-18, 24-25 fev, sáb-dom 9h30-18h > €3,20 e €3,50 (adultos); €1,10 e €1,90 (crianças) > cine-concerto €7