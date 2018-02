Exposição Animar ou como o real pode ser uma animação, em Vila do Conde

É no cruzamento entre a animação e o documentário que Alexandra Ramires e Laura Gonçalves, Joana Nogueira e Patrícia Rodrigues, Paulo Patrício e Pedro Neves constroem a narrativa de quatro instalações para ver na exposição Animar, em Vila do Conde

É uma nova temática no projeto Animar, que, à 13ª edição, e depois dos videoclipes, se envolve com o documentário, sem abandonar o cinema de animação. Partindo de quatro curtas-metragens, que saltam da tela para a exposição na Solar – Galeria de Arte Cinemática, em Vila do Conde, os realizadores e animadores cruzam universos em quatro instalações para ver a partir deste sábado, 10, e até 20 de maio.

“Sempre trabalhámos em contexto de cinema de animação e, este ano, a novidade é que há uma fusão entre a animação e o documentário”, revela Nuno Rodrigues, coordenador artístico e diretor do Curtas Vila do Conde – Festival Internacional de Cinema, cuja equipa é também responsável por este projeto que passa para lá cortina e chega a todos os públicos.

Adereços, personagens, cenários, figurinos, desenhos, objetos e até algumas sequências compõem a exposição que tem como pano de fundo os filmes Água Mole, de Alexandra Ramires e Laura Gonçalves, Pronto, Era Assim, de Joana Nogueira e Patrícia Rodrigues, Surpresa, de Paulo Patrício e A Praia, de Pedro Neves. Sem projetar os filmes, na galeria mostra-se o conceito, a investigação e os documentos usados que serviram de base ao guião. “São elementos muito ligados ao processo, mostrando como se dá forma a um pensamento, a uma ideia”, conta. Diferente e distinta é a forma como os realizadores filmam cada uma destas histórias, recorrendo ao desenho e às técnicas a ele associadas, bem como à gravura. “A animação é um processo moroso, seja filmada com técnicas tradicionais ou mais recentes”, continua.

Na galeria Solar convida-se o espetador a ver como se faz uma história animada, a passar para trás das câmaras e a descobrir o imaginário, a estética e as técnicas usadas para filmar estas quatro curtas-metragens. “Não mostramos os filmes, mas o conceito em instalações feitas com fragmentos, estudos e objetos que fizeram parte da investigação”, nota Nuno Rodrigues.

Inspiradas por todo este imaginário, encontrará ilustrações de Marta Monteiro a colorir a sala das atividades educativas, onde decorrem os ateliês para famílias. Com caráter vincadamente educativo, o projeto Animar inclui várias oficinas de iniciação ao cinema, orientadas para a comunidade escolar, e workshops de iniciação à banda desenhada e de técnicas de impressão.

Paralelamente à exposição na Solar, será projetado no Teatro Municipal de Vila do Conde (25 fev, 16h; €4,50), o mais recente filme de Thierry Frémaux: Lumière!: A Aventura Começa. Trata-se de um documentário que reúne excertos de cópias restauradas dos irmãos Lumière, onde se projetam imagens raras que abrem a porta para a história do cinema. Uma mão cheia de razões para seguir até Vila do Conde.

ANIMAR 13 > Solar - Galeria de Arte Cinemática, R. do Lidador, Vila do Conde > T . 252 648 226 > 10 fev-20 mai, seg-sáb 14h-18h > grátis